Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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ANTALYA'da Hamza Emre Özer (24), ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Özer'in ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6567 Sokak'ta bulunan gecekonduda ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Emre Özer, dün gece ilerleyen saatlere kadar bilgisayarda oyun oynadı. Saat 15.30'da odasına giren yakınları tarafından yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu ifade edilen Özer'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



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