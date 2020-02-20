Belek’te bu yaz iki ücretsiz halk plajı hizmete girecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yaz sezonuna kadar tamamlamayı planladığı iki ücretsiz halk plajı için çalışmaları başlattı.

Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında; Belek Halk Plajı ile Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı, zengin olanaklar sunan sosyal alanlar olarak hizmet vermeye başlayacak. Tesislerde; plaj alanından restoranlara, otoparktan yöresel ürün pazarına kadar pek çok hizmet sunulacak.

Proje tamamlandığında Belek Ücretsiz Halk Plajı; bin kişilik ücretsiz plaj alanı, 450 araç kapasiteli otopark, kafe ve restoranlar, çok amaçlı spor sahaları, yöresel ürünler halk pazarı ile hizmete girecek. Kadriye Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı ise; piknik için elverişli, 16 bin metrekarelik mesire alanı, 3 bin kişilik ücretsiz halk plajı, 570 araç kapasiteli otopark, kültür ve sanat aktiviteleri, kafe, restoran ve pastane, spor ve etkinlik alanları, yöresel ürünler halk pazarı gibi olanaklar ile hizmet verecek.

Plajlar engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak tasarlanacak. Ayrıca doğa ile dost bir strateji izleyen Bakanlık, her iki plajda da, nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağaları için koruma ve tedavi merkezlerine yer verecek.

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