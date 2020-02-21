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İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde

DHA

ANTALYA'da mankenlik kariyerine başlayan, ardından aldığı eğitimle profesyonel oyunculuğa adım atan İpek Bağrıaçık, kış tatilini tamamladı. Bağrıaçık, önceki gün İstanbul'da yeni film projeleri için yapımcılarla görüşmeye başladı.

ANTALYA'da mankenlik kariyerine başlayan, ardından aldığı eğitimle profesyonel oyunculuğa adım atan İpek Bağrıaçık, kış tatilini tamamladı. Bağrıaçık, önceki gün İstanbul'da yeni film projeleri için yapımcılarla görüşmeye başladı.
İstanbul'da oturan oyuncu İpek Bağrıaçık, kış tatilini tamamlamasının ardından işinin başına döndü. Önce Tayland, ardından Uludağ'da tatil yapan Bağrıaçık, yeni bir proje için çalışmalara başladı. Festival filmi olarak adlandırdığı proje için yapımcıyla görüşmelerin sürdüğünü anlatan Bağrıaçık, tatili süresince bedeninden daha çok ruhunu dinlendirdiğini söyledi. Özellikle Tayland tatilinde oldukça farklı yerleri gezip görme imkanı yakaladığını anlatan Bağrıaçık, "Phuket Adası'nın en önemli turistik yerlerinden birisi de büyük Buda heykeli. Tamamen beyaz mermerden yapılan heykel 135 ton ağırlığında, 45 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde. İnsanlar Buda heykelinin çevresinde saatlerce zaman geçiriyor. Ben de o mistik atmosferi yaşadım. Çok mutluyum" dedi.
'YENİ PROJELERE HAZIRLIK BAŞLADI'
Phuket tatilinin ardından Türkiye'ye dönüp Uludağ'da kış tatili yaptığını söyleyen Bağrıaçık, "Uludağ'da güzel zaman geçirdim. Kayak yaptım, doğanın tadını çıkardım. Aynı zamanda katalog çekimi gerçekleştirdim. Şimdi ise yeni dizi ve sinema projeleri için hazırlanıyorum" diye konuştu.
HEM FESTİVAL FİLMİ, HEM DE DİZİ
Son olarak 'Hayat Mucizelere Gebe' dizisinde rol alan, öncesinde çeşitli dizi ve sinema filminde oynayan Bağrıaçık, yeni projelerinin birkaç hafta içinde netleşeceğini kaydetti. Bir festival filminin yapımcısıyla görüştüğünü söyleyen Bağrıaçık, yeni sezon dizilerle ilgili görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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