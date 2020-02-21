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Avrupa'nın tanınmış zincir market ve toptancıları Antalya'da buluşacak

İHA

Ciroları milyar dolarları bulan Avrupa, Rusya ve Ortadoğu'nun tanınmış market zincirleri ile en büyük yaş meyve sebze toptancı firmaları Antalya'da buluşacak.

Avrupa'nın tanınmış zincir market ve toptancıları Antalya'da buluşacak

Ciroları milyar dolarları bulan Avrupa, Rusya ve Ortadoğu'nun tanınmış market zincirleri ile en büyük yaş meyve sebze toptancı firmaları Antalya'da buluşacak.
AntExpo Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Murat Özer, bu yıl Antalya'da 3'ncüsü düzenlenecek Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik&Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı'nın (Interfresh Eurasia) 2830 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
Yurtdışı tanıtım ve pazarlamaya erken başladıklarını belirten Özer, yıllık ciroları milyarlarca euroya ulaşan başta Almanya olmak üzere, Avusturya, Bulgaristan, İspanya, Polonya, Rusya ve Hollanda'daki, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük zincir marketleri, yaş meyve sebze toptancılarının Interfresh Eurasia Fuarı'nda Antalya'da buluşacağını kaydetti.

İhracatçı Birlikleri destekliyor
Özer, fuara katılacak firmalara 28 Şubat tarihine kadar başvurmaları halinde yüzde 30 indirim, KOSGEB'den de ilk 50 metrekareye kadar, metrekare başına 150 TL finansal destek verileceğini bildirdi. Murat Özer, "Fuar hem katılımcı hem de yurt dışı ziyaretçi açısından şimdiden büyüdü. Hedefimiz yurt dışı alım heyetlerini geliştirmek" dedi.
Yaş meyve sebze üretici ve ihracatçı sektörünün İnterfresh Eurasia Fuarı'na sahip çıkarak destek verdiklerini anlatan Murat Özer, şöyle devam etti:
"Interfresh Eurasia Fuarı geçtiğimiz yıllardaki gibi Ticaret Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından destekleniyor. KOSGEB’in katılımcıya verdiği finansal destek de önemli katkı yapıyor. Türkiye'nin ihracat projesi olarak tanıtılan Interfresh Eurasia Fuarı'na tüm sektör temsilcileri daha çok sahip çıkıyor. Ege İhracatçılar Birliği (EİB), Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) ve Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından destekleniyor."
Türkiye’nin ihracata dereceye giren, Aksun Tarım, Lider Fresh, Tekfen Holding, Alanar, Uçak Kardeşler gibi sektörde lider Türk firmaları ile Yunanistan ve İtalya'dan kooperatiflerin katılacağını ifade eden Murat Özer, şunları kaydetti:
"Yurt dışı alım heyeti çalışmalarına ek, Berlin Fruit Logistica Fuarı'nda Yurt Dışı Alım Heyetleri acente sözleşmeleri yenilendi. Hedef pazarlardaki zincir marketler ve büyük toptancılar fuara davet edildi. Yurt dışı tanıtım için dünyanın en büyük yaş meyve sebze platformu Fresh Plaza ile anlaşma imzalandı. Fuarımız, (https://www.freshplaza.de), Hollanda'da (www.agf.nl) ve Fresh Plaza'a ise (www.freshplaza.com) ile tanıtılıyor.''
Interfresh Eurasia Fuarı'na katılması beklenen Avrupa, Rusya ve Ortadoğu'nun zincir market ve en büyük toptancı firmaları şöyle:
Avrupa zincir marketler; Euro Group ve REWE, Billa, Green Yard, Edika, Elbe Obst, Aldi Nord, Lidl, Ogl ve Langard ve SanLuka. Avrupa toptancı firmaları; Frusahte Adam, Zimmerman, ZüsenStutyard, BudapeşteMustafa Sözen, Kayati Dist. Srl, Cts ve Ns.Polonya ve Rusya; Azbuka Vkusa, Da!, Komandor (Krasnoyars), MariaRa (Altai region), Lenta, Okey, Molnia, Monetka (Ekaterinburg), 7YA, Magnit, Dixi, Lenta, X5RVI, OK (Magazine), Pyaterocka, Manetka, Billa Rusya
Orta Doğu; Dubai Delmonte, Rijad, El Fattah Group
Hollanda; Lidl Reve, Coop, Bama, Albert Heijin, Dekamarkt Abeldoorn, Hanos Nijmegen B.V, Levensmiddelengrooth, De Oude Molen' B.V., Food Service Rotterdam, Verhaaren Tilburg B.V., Nosına B.V.,Hoogvlıet B.V, Hoogvliet B.V, I.T.K. Dıagnostıcs B.V, Supermarkt Westpolder Papendrecht B.V. ,Supermarkt Heerschap Moesel B.V, Kıjkshop B.V., Konst B.V., Plus G. Van Dıjck B.V, B.V. Nettorama Verbruıkersmarkten, De Jong Retail Management B.V., Van Luıjk Supermarkt B.V., Dekamarkt N.V., Vepa Bıns Groothandel B.V., Magazıjn De Bıjenkorf B.V.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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