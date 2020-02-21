Antalyaspor’un milli rekoru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalyaspor’un milli rekoru

İHA

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle alıyor. Daha önce Hasan Akıncıoğlu başkanlığı döneminde altyapısından yetişen 9 oyuncuyu milli takımlara gönderen Antalyaspor, bu kez 14 oyuncusunun milli takımlardan davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Antalyaspor’un milli rekoru

Fraport TAV Antalyaspor, altyapıya verdiği önemin karşılığını, oyuncularının birçok kategoride milli takımlara seçilmesiyle alıyor. Daha önce Hasan Akıncıoğlu başkanlığı döneminde altyapısından yetişen 9 oyuncuyu milli takımlara gönderen Antalyaspor, bu kez 14 oyuncusunun milli takımlardan davet almasıyla kulüp tarihinin rekorunu kırdı.
Antalyaspor’un altyapısından yetişerek Ümit Milli Takım kadrosunda sürekli yer bulan Doğukan Sinik, kendisinden sonra gelen jenerasyona da örnek oldu. 1999 doğumlu olan Doğukan, toplam 24 kez milli oldu. Şu anda A takımda oynayan ve milli olan oyunculardan biri de Bünyamin Balcı. 2000 doğumlu olan Bünyamin Balcı, ayyıldızlı formayı futsalda terletti ve 23 kez ülkemizi temsil etti. A takımda yer bulup milli olan oyunculardan bir diğeri ise Halil İbrahim Sevinç. 2002 doğumlu olan Halil İbrahim, 10 kez U16, 21 kez U17 ve 3 kez U18 olmak üzere toplam 34 kez milli forma için davet aldı.

Her yaş grubundan var
Fraport TAV Antalyaspor’un altyapısında forma giyen ve milli takımlarda yer alan oyunculardan biri de Mustafa Erdilman. 2004 doğumlu genç futbolcu 4 kez U14, 12 kez U15 ve 6 kez de U16 olmak üzere şu ana kadar 26 kez ayyıldızlı formayı terletti. 2004 doğumlu diğer futbolculardan Mevlüthan Ekelik 4, Serdar Poyraz 2, Adem Metin Türk ise 19 kez milli oldu. 2005 doğumlu oyunculardan Mevlüt Emir Gürlek 3, Lütfi Yurttakal 2 ve Gürkan Yamak 1 kez U15 milli takımda yer aldı.

Rekortmen gençler
2001 doğumlu oyunculardan Mustafa Acar futsalda 20 kez milli olurken, devre arasında Fethiyespor’a kiralık olarak giden Talha Bulut 1 kez milli oldu. Süper Lig’de forma giyen en genç oyuncu unvanını elinde bulunduran Fehmi Koç, 9 kez U15, 7 kez de U16 olmak üzere toplam 16 kez milli takım forması giyerken Antalyaspor’un en genç milli olan oyuncusu ise 2006 doğumlu Taha Osman Özmert oldu. A Takımda forma giyen Hakan Özmert’in kardeşi de olan Taha Osman, en son açıklanan U14 milli takım kadrosunda kendisine yer buldu.

A Takım millileri
Fraport TAV Antalyaspor’un Süper Lig’de mücadele eden A takımında da milli oyuncuları bulunuyor. Nazım Sangare Türkiye A Milli Takım formasını terletirken, Ondrej Celustka Çekya milli takımının, Fredy Ribeiro Angola milli takımının, Fedor Kudriashov ise Rusya milli takımının kadrosunda halen yer bulan isimler arasında. Bu oyuncularla birlikte Antalyaspor’da toplam 18 futbolcu milli takımlarda yer almış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 'ucuz ekmek tartışması' devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da 'ucuz ekmek tartışması' devam ediyor
Antalya'da, rezidansta yangın (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da, rezidansta yangın (2) - Yeniden
Antalya’da rezidans yangını Dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Antalya’da rezidans yangını Dumandan etkilenen 13 ...
Oğlunu daha fazla yaşatabilmek için sabaha kadar lif örüyor, çorap satıyor SMA hastası oğlunun medikal ürün masrafları için asgari ücretle çalışan eşine destek olmak isteyen anne, oğlunun başucunda sabahlara kadar uyumayıp lif örüyor, çorap satıyor Anne Nurgül Kanat: “Onu birkaç ay daha fazla yaşatabilmek istiyorum”
YEREL HABERLER Oğlunu daha fazla yaşatabilmek için sabaha kadar lif ...
Avrupa'nın tanınmış zincir market ve toptancıları Antalya'da buluşacak
YEREL HABERLER Avrupa'nın tanınmış zincir market ve toptancıları ...
Antalya'da, rezidansta yangın
YEREL HABERLER Antalya'da, rezidansta yangın
2019'da 'aşırı hava olayları'nda rekor kırıldı
YEREL HABERLER 2019'da 'aşırı hava olayları'nda rekor kırıldı
İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde
YEREL HABERLER İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde
Sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu
Kemer ormanlarına fotokapanlı koruma
YEREL HABERLER Kemer ormanlarına fotokapanlı koruma
Tour Of Antalya 2020’nin ilk etabını Mihkel Raim kazandı
YEREL HABERLER Tour Of Antalya 2020’nin ilk etabını Mihkel Raim ...
Belek’te bu yaz iki ücretsiz halk plajı hizmete girecek
YEREL HABERLER Belek’te bu yaz iki ücretsiz halk plajı hizmete ...
Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu
Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: Kazanılan her yarış bir zaferdir
YEREL HABERLER Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: ...
Pazarcıların domates ve salatalıkları kasalarıyla çalındı
YEREL HABERLER Pazarcıların domates ve salatalıkları kasalarıyla ...
Böcek’te Şahin’e taziye ziyareti
YEREL HABERLER Böcek’te Şahin’e taziye ziyareti
AKTOB Başkanı Yağcı: Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazım
YEREL HABERLER AKTOB Başkanı Yağcı: Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ...
Tour of Antalya'nın ilk etabını Mihkel Raim kazandı
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın ilk etabını Mihkel Raim kazandı
ALKÜ Sağlık Merkezi açıldı
YEREL HABERLER ALKÜ Sağlık Merkezi açıldı
AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"
Muratpaşa Belediyesi sürücülerine "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi sürücülerine "Trafik Güvenliği ...
Pazar esnafının sebzelerini çaldılar Geceden getirip kasalar halinde bıraktıkları domates, salatalık ve patlıcanlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı
YEREL HABERLER Pazar esnafının sebzelerini çaldılar Geceden getirip ...
Antalya trafiğine seçici göz ve helikopter denetimi
YEREL HABERLER Antalya trafiğine seçici göz ve helikopter denetimi
Konyalılar Derneği'nden 25. yıl galası
YEREL HABERLER Konyalılar Derneği'nden 25. yıl galası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X