Ormanda kendisini ağaca astı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ormanda kendisini ağaca astı

DHA

ANTALYA'da, bunalıma girdiği öne sürülen Osman Ç. (72), ormanda kendisini iple ağaca asarak, yaşamına son verdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesinde bulunan ormanda meydana geldi. Antalya Bulvarı'ndan geçenler, ağaca asılı kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, ağaca iple kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin, Osman Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis, bunalıma girdiği öne sürülen Osman Ç.'nin intihar ettiğini belirledi. Osman Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Döşemealtı'nda 112 anlatıldı
YEREL HABERLER Döşemealtı'nda 112 anlatıldı
Annesine 'Sizi son bir kez göreyim' diyerek, veda etmiş
YEREL HABERLER Annesine 'Sizi son bir kez göreyim' diyerek, veda ...
Kaş’ta 32 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kaş’ta 32 düzensiz göçmen yakalandı
Antalya'da 'ucuz ekmek tartışması' devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da 'ucuz ekmek tartışması' devam ediyor
Başkan Ulutaş: ‘Patara Yılı’nda daha iyi ivme yakalanacak’
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş: ‘Patara Yılı’nda daha iyi ivme ...
Antalya'da, rezidansta yangın (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da, rezidansta yangın (2) - Yeniden
Antalya’da rezidans yangını Dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Antalya’da rezidans yangını Dumandan etkilenen 13 ...
Oğlunu daha fazla yaşatabilmek için sabaha kadar lif örüyor, çorap satıyor SMA hastası oğlunun medikal ürün masrafları için asgari ücretle çalışan eşine destek olmak isteyen anne, oğlunun başucunda sabahlara kadar uyumayıp lif örüyor, çorap satıyor Anne Nurgül Kanat: “Onu birkaç ay daha fazla yaşatabilmek istiyorum”
YEREL HABERLER Oğlunu daha fazla yaşatabilmek için sabaha kadar lif ...
Antalyaspor’un milli rekoru
YEREL HABERLER Antalyaspor’un milli rekoru
Avrupa'nın tanınmış zincir market ve toptancıları Antalya'da buluşacak
YEREL HABERLER Avrupa'nın tanınmış zincir market ve toptancıları ...
Antalya'da, rezidansta yangın
YEREL HABERLER Antalya'da, rezidansta yangın
2019'da 'aşırı hava olayları'nda rekor kırıldı
YEREL HABERLER 2019'da 'aşırı hava olayları'nda rekor kırıldı
İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde
YEREL HABERLER İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde
Sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu
Kemer ormanlarına fotokapanlı koruma
YEREL HABERLER Kemer ormanlarına fotokapanlı koruma
Tour Of Antalya 2020’nin ilk etabını Mihkel Raim kazandı
YEREL HABERLER Tour Of Antalya 2020’nin ilk etabını Mihkel Raim ...
Belek’te bu yaz iki ücretsiz halk plajı hizmete girecek
YEREL HABERLER Belek’te bu yaz iki ücretsiz halk plajı hizmete ...
Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu
Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: Kazanılan her yarış bir zaferdir
YEREL HABERLER Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: ...
Pazarcıların domates ve salatalıkları kasalarıyla çalındı
YEREL HABERLER Pazarcıların domates ve salatalıkları kasalarıyla ...
Böcek’te Şahin’e taziye ziyareti
YEREL HABERLER Böcek’te Şahin’e taziye ziyareti
AKTOB Başkanı Yağcı: Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazım
YEREL HABERLER AKTOB Başkanı Yağcı: Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ...
Tour of Antalya'nın ilk etabını Mihkel Raim kazandı
YEREL HABERLER Tour of Antalya'nın ilk etabını Mihkel Raim kazandı
ALKÜ Sağlık Merkezi açıldı
YEREL HABERLER ALKÜ Sağlık Merkezi açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X