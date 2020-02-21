Filenin Akrepleri deplasman maçları öncesi avantaj peşinde

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Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde playoff mücadelesi veren Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, normal sezonda iç sahadaki son maçına yarın çıkacak.

19 haftası geride kalan ligde 5’inci sırada bulunan Filenin Akrepleri, ilk 4 içinde yer alabilmek için mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maçta Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Antalya Spor Salonu’nda sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Berlin Döner Antalyaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 32’lik skorla mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenip, son iki haftada deplasmanda oynayacağı 2 maç öncesi avantaj yakalamak istiyor.

Filenin Akrepleri, Antalya Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşmada taraftarının desteğini bekliyor.

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