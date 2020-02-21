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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Gezi Parkı olaylarının askeri darbe ve muhtıralardan farkı ...

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gezi olaylarına çağrıda bulunanlar bizzat CHP Genel Başkanı ve onun yanındakilerdi. Başlangıçta güya çevreci olarak başlatılmış Gezi olaylarının askeri darbe ve muhtıralardan hiç farkı yoktu. Bir kalkışma girişimiydi ve terör örgütlerinin saldırılarından bir farkı yoktu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Gezi Parkı olaylarının askeri darbe ve muhtıralardan farkı yok" "BM Mülteciler Yüksek Komiserinin, Türkiye'nin kapılarını daha fazla mülteciye açması yönündeki çağrısını okudum. Kapı açması gereken varsa 60-100 gibi sayılarda mülteci barındıran ülkelerdir" "Adeta tanklar kendisine yol açtı (Kılıçdaroğlu)" "Kılıçdaroğlu terliklerini giydi, kahvesini yudumladı. FETÖ'nün hedefinde ana muhalefetin genel başkanı yoktu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gezi olaylarına çağrıda bulunanlar bizzat CHP Genel Başkanı ve onun yanındakilerdi. Başlangıçta güya çevreci olarak başlatılmış Gezi olaylarının askeri darbe ve muhtıralardan hiç farkı yoktu. Bir kalkışma girişimiydi ve terör örgütlerinin saldırılarından bir farkı yoktu" dedi.
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı Antalya'da başladı. Toplantıya Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 8 ilden katılım sağlandı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin sosyal politikaların merkezine insanı koyduğunu belirterek, "2002 yılında sosyal yardım ve hizmetlere 1.6 milyar ayırıyorduk, bugün bu miktar 33 kat arttı ve 55 milyar lirayı buldu. Sosyal yardım alanındaki program sayımız sadece 4'tü, bugün 43 farklı program başlığı altında sosyal yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz AK Parti olarak kimsesizlerin kimi olduk. Bazı kesimler 'siz sosyal yardım alan hane sayısını arttırdınız bu milleti yoksullaştırdınız' diyor. Bu sözler sadece çarpıtmadan ibaret. Hane sayısındaki artış sosyal yardım çeşitlenmesindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bugün ikiz üçüz bebeği olan ailelere dahi yardımlar yapıyoruz. Bunlar son yıllarda başlattığımız sosyal yardımlardan bazıları. Ülkemizde yoksulluğun arttığını iddia etmek gerçekleri saptırmaktan ibarettir. Aksine Türkiye son 15 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke olmuştur" şeklinde konuştu.
Basına yönelik bir eleştirisini dile getiren Kaya, "Türkiye son 15 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke cümlesini çekip kullanıyorlar ama bunun BM raporu tarafından kayıt altına alındığını yazmıyorlar. BM 2018 raporunda son 15 yılda dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olarak Türkiye yer aldı" dedi.

"Kadına şiddet insanlığa ihanettir"
Şiddetin asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunun altını çizen Kaya, "Özellikle kadına yönelik şiddet konusunda duruşumuz çok net. 'Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir' diyen bir genel başkanın teşkilat mensuplarıyız. Kadına yönelik şiddet bütün toplumun sorunudur, bu sorunun hep birlikte mücadele ederek üstesinden gelebiliriz. AK Parti teşkilatları olarak bu konudaki duruşumuzu vatandaşlara anlatma noktasında çok daha net şekilde ortaya koymalıyız. Çok önemli çalışmalar yaptık ama sanırım anlatmada bazen yetersiz kalıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmaları anlatacağız ve şiddetle mücadeleyi topyekun sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddeti sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz. Güçlü kadın güçlü aile ve toplum demektir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların desteğini almadan güçlü Türkiye'ye ulaşamayacağımızın farkındayız" diye konuştu.

"Seçim vaadi verdikleri şeyi biz önceden yapmıştık"
Kız çocuklarının eğitimi için çok önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Kaya, ortaöğretimde 2 kat, yükseköğretimde ise 3 kat artışın sağlandığını söyledi. Yurt sayısının arttırıldığını, annelere destek verildiğini, öğrencilere burslar verildiğini aktaran Kaya, "Birileri çocuklara sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğundan bir haberdi, seçim vaadi verdikleri şeyi biz önceden yapmıştık" dedi.
Kaya, koruyucu aile alanında yüksek sayılara ulaşıldığını dile getirdi. Engelli ailelerinin eskiden çocuklarından adeta utanır durumda olduğunu ifade eden Kaya, engellilere yönelik yapılan çalışmalarla bunun aşıldığını ve engelli bireylerin topluma kazandırıldığını söyledi. Kaya, ortalama yaşam süresinin de uzadığını belirterek bu noktada yaşlılara yönelik yapılan çalışmaların önemine değindi.
Kaya, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusuna da değinerek, gençlerin bu tür kötü alışkanlıkların yakınından dahi geçirmemek için çalışılması gerektiğini vurguladı. Kötü bir arkadaşın kötü durumlara yol açabileceğini ifade eden Kaya, bu konuda ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

"Avrupa üzerine düşeni yapmalı"
"Suriye deyince aklımıza Aylan bebekler geliyor" diyen Kaya, İdlib'de soğukla pençeleşen, çamurların içindeki minicik yavru ve aileleri işaret etti. Kaya, "Uluslararası kamuoyu bu konuda çok kötü bir sınav verdi. AB vereceğini vaad ettiğini 3+3 milyar euronun tamamını vermiş değil. Dün akşam haberlerde BM Mülteciler Yüksek Komiserinin, Türkiye'nin kapılarını daha fazla mülteciye açması yönündeki çağrısını okudum. Türkiye bu konuda üzerine düşeni hep yaptı ama Avrupa üzerine düşeni yapmadı. Kapı açması gereken varsa 60100 gibi sayılarda mülteci barındıran ülkelerdir. Avrupa üzerine düşeni ivedilikle yapmalı. Avrupa'nın ve diğer ülkelerin söz verdikleri yardımı bir an önce Türkiye'ye ulaştırması lazım" çağrısında bulundu.

"Darbe girişiminde adeta tanklar Kılıçdaroğlu'na yol açtı"
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gece Atatürk Havalimanına indiğini ve darbeci tankların arasından geçtiğini belirterek, "Adeta tanklar kendisine yol açtı, tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine gitti, ayaklarına terliklerini giydi, kahvesini yudumladı ve darbeyi seyretti. Bu millet meydanlara koşarken bu çağrı her birimize yapılmamış mıydı? 'Kontrollü darbe' diye bir söylem ortaya atarak adeta kendi kontrollü kaçışının da planını ortaya koymuş oldu. Cumhurbaşkanını, ailesini ve bu milleti hedefe koyan bir FETÖ vardı, ama FETÖ'nün hedefinde ana muhalefetin genel başkanı yoktu. O tanklar neden yol açtı bunu dahi izah edemiyorlar. Bizim milletimize bu gerçekleri anlatmamız lazım" diye konuştu.

"Gezi Parkı olayları yurtdışı destekli büyük bir operasyondu"
Yeniden gündeme gelen Gezi Parkı olaylarına değinen Kaya, "Ana muhalefet 'oradaki gençler aydın gençlerdi' dedi. Gezi olaylarına çağrıda bulunanlar bizzat CHP Genel Başkanı ve onun yanındakilerdi. Başlangıçta güya çevreci olarak başlatılmış Gezi olaylarının askeri darbe ve muhtıralardan hiç farkı yoktu. Bir kalkışma girişimiydi ve terör örgütlerinin saldırılarından bir farkı yoktu. Devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi. Terör örgütü paçavralarının nasıl Atatürk Kültür Merkezinin üstüne asıldığını hepimiz gördük. Ekonomimize olan etkisi uzun sürdü, dolaylı yoldan etkisi yüzlerce milyar dolardı, bu yükü hala millet sırtında taşıyor. Paylaşımların çoğu yurtdışı hesaplarından yapıldı. Türkiye'nin büyümesinin önüne geçmek isteyen yurtdışı destekli büyük bir operasyondu. Geziyi masum bir çevreci hareket olarak göstermek isteyenler olabilir, bizim üzerimize düşen Gezi'nin ne olduğunu anlatmak" ifadelerine yer verdi.

Başkan Taş: "Antalya'yı geri alacağız"
Toplantıda konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise, eskiden devletin memur maaşlarını toplanan vergilerle ödediğini hatırlatarak, "Şimdi depremde zarar gören binalar eskisinden daha iyi şekilde yapılacak. Artık milli eğitimden, sağlığa kadar eski Türkiye yok, çok güçlü Türkiye var. 2023'e emin adımlarla gideceğiz. Büyükşehir belediyesini yeniden kazanacağız ve basiretsiz yönetimden Antalya Büyükşehir Belediyesini alacağız. Biz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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