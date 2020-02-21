Prof.Dr. Akar: "Buğdayda verim ve kaliteyi arttırmalıyız"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, buğdayda azot alımının önemine işaret ederek, "Bilgiyi kullanıp geleneksel metotlarını bırakırsak üretim ve kaliteyi arttırabiliriz" dedi.

Antalya Ticaret Borsası Hububat ve Mamulleri Meslek Komitesi’nin bu ay ki konuğu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar oldu. Antalya Ticaret Borsası Başkan Vekili Halil Bülbül’ün de katıldığı komite toplantısında Akar, meslek komitesi üyelerine buğday üretiminde verim ve kaliteyle ilgili bilgiler verdi. Taner Akar, Anadolu topraklarının buğdayın anavatanı olduğuna dikkat çekti. Artan nüfusla birlikte tarımın da endüstrileştiğini belirten Akar, özellikle buğday üretiminde verim ve kalitenin önemini vurguladı. Akar, küçük bilgilendirmeler ve uygulamalarla buğday üretiminin 2 hatta 3 katına çıkabileceğini ifade etti.



"Dekarda 1000 kilogram hayal değil"

Adeniz’de çiftçilerin dekar başına ortalama 350400 kilogram buğday hasat ettiğini bildiren Akar, bilinçli uygulamalarla bu rakamın en az 700 kilograma çıkarılabileceğini söyledi. Akar, “Çiftçimiz için dekar başına 1000 kilogram almak hayal değil. Bunu başarabiliriz yeter ki bilinçli olarak üretim yapabilelim” diye konuştu.

Yeni Zelanda örneğini veren Prof. Dr. Taner Akar, 2017 rakamlarına göre Yeni Zelanda çiftçisinin dekarda 1679 kilogram buğday hasat ettiğine dikkat çekti. Fransa’daki buğday üretimiyle Türkiye’deki buğday üretimi de karşılaştıran Akar, Fransa’da 39 milyon ton buğday üretilirken, Türkiye’de 22 milyon ton buğday üretildiğini kaydetti. Fransa’da hektarda 7.4 ton verim alınırken, Türkiye’de bu rakamın 2.8 ton olduğuna dikkat çeken Akar, Fransız çiftçisinin buğdayın tonunu 185 dolara mal ederken, Türk çiftçisinin 330 dolara mal ettiğini vurguladı. Akar, “Bu rakamlarla çiftçimiz rakipleriyle nasıl rekabet edebilir” dedi.



"Toprağa azot bırakan bitkiler ekin"

Akar, Türkiye’de buğday üretiminin nüfusa göre yeterli olduğunu ancak kalite sorunu bulunduğunu bunun ithalatla giderildiğini söyledi. Çiftçilere verimli ve kaliteli buğday üretimi için önerilerde bulunan Akar, uygun çeşit ve sertifikalı tohumun önemini vurguladı. Yetiştirme tekniklerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Akar, teknoloji kullanımı ve bilgiye erişimin önemli olduğunu belirtti. Buğdayda azot alımının önemine işaret eden Akar, buğdayın ardından tarlaya azot bırakacak soya, yonca, fiğ ya da korunga gibi ürünlerin ekilmesinin önemli olduğunu vurguladı. İlaç, gübrenin zamanında ve dozunda verilmesinin önemli olduğunu belirten Akar, bilinçli üretimle toprak ve su kirlenmesinin de en aza indirilebileceğini vurguladı. Akar, bilginin kullanılıp geleneksel metotları bırakırılırsa, üretim ve kalitenin artırılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Taner Akar, daha sonra ATB Meslek Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

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