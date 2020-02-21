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Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek

İHA

Antalya'da yaşayan Ümit Özçelik, 5 ay önce kaybolan köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek

Antalya'da yaşayan Ümit Özçelik, 5 ay önce kaybolan köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini açıkladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan, turizm sektöründe çalışan Ümit Özçelik’in 3 yaşındaki Doga Arjantin cinsi av köpeği 10 Eylül 2019 tarihinde IlıcaKumköy’den kayboldu. Özçelik, tüm aramalarına rağmen 5 aydır köpeğiyle ilgili bir ipucuna ulaşamadı.
Köpeğinin kendisi için ayrı bir anlamı olduğuna dikkat çeken Özçelik “Köpeğim benim bu dünyadaki tek varlığım. Benim başka kimsem yok. Dedesi ve babası da benimle birlikte yaşadı. 10 Eylül tarihinde Kumköy’de kayboldu ve bugüne kadar aramalarıma rağmen bulamadım. Doga Arjantin cinsi av köpeğim genellikle domuz ve puma avında kullanılıyor. Köpeğimi bulana ve yerini bildirene 5 bin TL ödül vereceğim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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