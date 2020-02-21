Triatlon takımı sezonu açıyor

Antalyaspor Triatlon takımı, 2020 sezonunu Gran Fondo Antalya yarışı ile açıyor. Geçen sezonu Talya Bitkisel Ürünler desteği ile Türkiye Triatlon Şampiyonası 2’ncisi ve Türkiye Duatlon şampiyonası 3’üncüsü olarak bitiren kırmızı beyazlı ekip bu sezon da aynı sponsor ile başarısını geliştirmek istiyor.

Antalya’da bu sene üçüncüsü düzenlenen Antalya Gran Fondo yarışı için 23 Şubat Pazar günü uzun parkur ve kısa parkur startı verilecek. Antalyaspor, bu yarışa özel olarak Sora Tekstil sponsorluğunda yarışacak. 2015 yılında kurulan Antalya markası Sora Tekstil, tasarım ve uygulama alanında profesyonel ve amatör sporcular için çözüm üretiyor. Bu güne kadar birçok takıma forma tasarlayan firma, bisiklette Türk milli takımına da sponsor oldu. Sora Tekstil, Antalya’dan çıkıp adını dünya klasmanındaki yarışlarda da duyurdu. Ayrıca Salcano Sakarya BB Pro Continantel Team ve Spor Toto Continantel Team’in de sponsoru olan firma, Antalyaspor Triatlon Takımını da sponsor olduğu takımlara ekledi.

Antalya Gran Fondo yarışına Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan Mehmet Zahit Pişirici, Necati Şevik, Mustafa Çelik, Cemil Yıldızhan, Nuri Acar, Sabri Yiğit Üfler, Bahadır Tama, Ayhan Tama, Tatiana Vukolova, Oğuz Bodur, Burhan Cömertoğlu ve Birhan Varol katılacak.

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