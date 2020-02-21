Antalya’da lüks otomobil satışı yapan bir galerinin sahibi T. E’nin, araç almak isteyen kişileri 73 milyon lira dolandırdığı ve sırra kadem bastığı iddia edildi. T. E’nin ortağı da dolandırıldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Mağdurun avukatı, “Kadir D., T. E. adına kullanılan banka kredilerini toplamda 4 milyon 696 bin 700 TL olarak geri ödemiştir. Şikayet ettiğimiz T. E., bahsettiğimiz bedel kadar Kadir D’yi dolandırmıştır. Kendisinden şikayetçiyiz” dedi.

Olay, 8 Şubat’ta meydana geldi. İddialara göre, aralarında iş insanlarının bulunduğu çok sayıda kişi, T. E.’nin (24) 4 yıl önce açtığı Antalya Muratpaşa ilçesinde bulunan galeriye akın etti. Galeri sahibine ulaşılamazken, çalışanlardan ise ‘Nerede olduğunu bilmiyoruz’ yanıtı aldı. Saatler süren gerginlik sonrası, alacaklı olduğunu iddia eden kişilerden bazıları, galeride bulunan araçlardan aldı. Savcılıklara ve emniyete yapılan şikayet başvurularından edinilen bilgilere göre, mağdur kişi sayısı 100’e yakın olduğu, toplanan paranı miktarının ise 73 milyon TL olduğu iddia edildi. T. E’nin ortağı Kadir D’nin de ifadesi alındı.



“Şikayetçiyim”

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Kadir D., T. E’den şikayetçi olduğunu söyledi. Kadir D., “T. E., ile daha önce ticaretimiz olmuş ve bana güven vermiştir. Son olarak 07 ACU 717, 34 AND 99, 34 CBE 22, 34 NR 1775 plakalı aracımı galerisine satması için koydum. Daha sonra şüpheli, araçla birlikte kaybolmuştur. Şu aşamada şüpheliye ulaşamıyoruz ve aracı bulamıyoruz. Ayrıca yaptığım araştırmada şüphelinin bu ve benzer olayların olduğunu ve kaçak olduğunu öğrendim. İlk olarak 07 ACU 717, 34 AND 99, 34 CBE 22 araçlarıma yakalama kararı konulmasını talep ediyorum. Belirttiğim araçların kayıtları T.E. şirketi üzerine kayıtlıdır” dedi.

Kadir D’nin avukatı ise “T.E., Kadir D. ile 2019 yılının Mayıs ayından itibaren konsinye diye tabir edeceğimiz şekilde araç alım satımlarına aracılık ederek, Kadir D’nin kendisi veya şirketleri adına satın aldığı araçları galerisinde müşterilerine satmıştır. Kadir D., ile T.E, 2019 yılının Aralık ayına kadar bu satışlardan elde edilen karı bölüşmüşlerdir. T.E., 67 ayda Kadir D’de oluşturduğu bu güven sayesinde, Kadir D’yi araç alım satım işine devam etmek için ayrı bir şirket kurmaya ikna etmiştir. Bu kapsamda Kadir D., sermayesini tamamen kendisi koyarak yeni bir şirket kurmuştur. Kadir D., şirketin adını T.E'nin adını koymak üzere, T.E. tarafından kandırılmıştır. Böylelikle kurulmuş şirketin hisseleri yüzde 90 Kadir D’ye, yüzde 10’u da T.E'nin olacak şekilde tescil edilmiştir. Şikayet ettiğimiz T.E. ortadan kaybolunca bahsettiğimiz dört araç da kayıp oldu. Müvekkilim Kadir D., T.E. adına kullanılan banka kredilerini toplamda 4 milyon 696 bin 700 TL olarak geri ödemiştir. Şikayet ettiğimiz T.E., bahsettiğimiz bedel kadar Kadir D’yi dolandırmıştır. Kendisinden şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

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