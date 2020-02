Tour of Antalya'da 165.3 kilometrelik KemerAntalya etabını Bardiani Csf Faziane takımından Giovanni Lonardi kazandı. Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükselen Lonardi, yarınki Aspendos Termessos etabında magenta renkli mayoyu giyecek.

Tour of Antalya’da ikinci gün de geride kaldı. 165.3 kilometrelik Kemer Antalya etabını Bardiani CSF Fazione Takımı’ndan Giovanni Lonardi, 4 saat 16 dakika 58 saniye ile kazandı. Mavi bayraklı plajların yanı sıra 320 yat kapasiteli modern marinasıyla da yat turizminde önemli bir yere sahip olan Kemer, tüm güzelliklerini gözler önüne sererek pedalların efendilerini adeta büyüledi. 52 kilometre kıyı şeridine sahip Kemer’den start alan sporcular havanın bozuk olmasına rağmen gördükleri manzara karşısında kendilerinden geçti. Olimpos’a tırmanan bisikletçiler, daha sonra Idryos, Phaselis Antik kenti, Olimpos Antik kenti, Chimera, Adrasan, Üç Adalar ve Göynük Kanyonu bisikletçilerin hem pedal basarak, hem de doğa ve tarih ile iç içe olmaları açısından göz kamaştıran güzelliklerdi.



Start Kemer Saat Kulesinin önünden verildi

Kemer Saat Kulesi’nin önünden Kemer Kaymakamı Murteza Dayanç ile Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun verdiği neutral startla 172 bisikletçi Akdeniz Caddesi’ni takip ederek Çamyuva istikametine geldi. Burada verilen gerçek startla etap başladı. Havanın zaman zaman yağışlı, parkurun da ıslak olması, bisikletçilerin tempo yapmasına engel oldu. Gerçek starttan hemen sonra altı sporcu atak yaptı ancak fazla gidemediler. Peloton bu kaçış girişimini tempoyla karşılık vererek bertaraf etti. Starttan bu yana 45 dakika geçmesine rağmen etapta çok büyük ataklara rastlanmadı. Yine bir altılı grubun kaçış bilgisi anons edildi. Peloton bu sporculara da geçiş izni vermedi ve yakaladılar. Parkurun yağan yağmur nedeniyle tehlikeli bir durum arz etmesi kaçış gruplarını olumsuz etkileyen yegane nedendi.



Grup bir anda üçe bölündü

Bisikletçiler Adrasan yol ayırımında gelirken 580 metre yüksekliğe tırmandı. Bu arada yeniden bir altılı grubun kaçış denemesi oldu. Ancak bu da başarılı bir atak girişimi ile sonuçlanmadı. Nihayet etabın 53.7’inci kilometresine yaklaşılırken dörtlü bir grup atak yapıp 1 dakika 5 saniyelik fark yaptı. Onların arkasında Vino Astana Takımı’ndan Logan Shtein ön gruba yetişmek için Pelotondan ayrıldı. Böylece etabın ilk sprint kapısı olan alana yaklaşılırken grup üçe bölündü. Ön grupta Tirol KTM Takımı’ndan Florian Kierner, Tarteletto Isorex Takımı’ndan Jacop Reales, Leopard Pro Cycling Takımı’ndan Patrick Haller ve Adria Mobil’den David Per yer aldı.



Sprint primi sonuçları

53.7’inci kilometrede gerçekleşen Sprint primi şu sporcular arasında paylaşıldı. 1David Per (Adria Mobil), 2 Patrick Haller (Leopard Pro Cycling), 3 Florian Kierner (Tirol KTM Cycling). Kapı geçişinden sonra Peloton ile dörtlü grup arasındaki zaman farkı 2 dakika olarak verildi. Dörtlü tırmanış kapısına doğru tempo yaparak gelmeye başladı. Bu esnada karşıdan esen şiddetli rüzgar ön grubu fena halde etkiledi ve zaman farkı gittikçe eridi. 56 dakika içinde fark Peloton ile 20 saniyeye kadar indi.



Turuncu mayoyu Florian giyecek

71.8’inci kilometre geçilirken kategori 2’den gerçekleşen yokuş primini Tirol KTM Takımı’ndan Florian Kierner kazandı. İkinciliği Tartoletto Isorex Takımı’ndan Jacop Reales, üçüncülüğü de Leopard Pro Cycling Takımı’ndan Patrick Haller elde etti. Böylece yarınki AspendosTermessos etabında Florian Kierner Corendon Airlines’in sponsorluğundaki turuncu mayoyu giymeye hak kazandı.



Yağmur öyle bir yağdı ki

Tırmanıştan sonra rampa inişiyle yarış hızlandı. Bunun sonucunda uzun bir kuyruk oluştu. Öndeki kalabalık grup arkadaki gruba 1 dakika 10 saniyelik bir fark yaptı. Pelotonda ise 54 sporcu kaldı. Şimdi gözler etabın son prim kapısı olan Doğal Güzellikler primine çevrildi. Başlayan yoğun yağış hem parkuru, hem de bisikletçileri epey hırpaladı. Sporcular yoğun yağış altında bu kez yeni bir tırmanışa başladılar. Tırmanıştan sonra Peloton hızlandı ve yarış yine ilginç bir hal aldı. Peloton bu sırada arka gruba hatırı sayılır bir zaman farkı yaptı. Zaman 3 dakika 10 saniye Peloton lehine geçti. İkinci grubun arkasında da iriliufaklı diğer gruplar oluştu. Tekirova sapağı geride kalırken Peloton farkı 3 dakika 40 saniyeye çıkardı. Etabın 116.8’inci kilometresi geçilirken Doğal Güzellikler prim kapısı sonuçları da belli oldu. Birinciliği Bingoal Wallone Bruxelles Takımı’ndan Luc Wirtgen kazandı. İkinciliği Win Zabu KTM Takımı’ndan Marco Frapporti, üçüncülüğü de aynı takımdan Matteo Busato elde etti. Bu arada son yarım saatte bisikletçilerin hız ortalaması 38 kilometre olarak verildi. Kemer geçilirken zaman farkını Peloton iyice artırdı. 3.55 saniye.



Mikhel Raim mayoyu bıraktı

Finişe yaklaşılırken artık Peloton’un içinde bulunan bir ismin etabı kazanacağı iyice netleşti. Fark 5 dakikanın üzerine çıkmıştı ve Genel Ferdi Klasman birincisi Mihkel Raim mayosunu bir başka rakibine devredecekti, o sporcu da belli oldu. Finişi ilk geçen bisikletçi Bardiani CSF Fazione Takımı’ndan Giovanni Lonardi oldu ve Genel Ferdi Klasman birincisi olarak Magenta renkli mayonun yeni sahibi oldu. İkinciliği aynı zaman ve tekerlek farkı ile Alpecin Fenix Takımından Gianni Vermeersch, üçüncülüğü Sport Vlaanderan Baloise Takımı’ndan Kenneth Van Rooy elde etti.



En zor etap yarın

Tour of Antalya’ya yarın koşulacak üçüncü etapla devam edilecek. 101.6 kilometrelik AspendosTermessos tırmanma etabını kazanacak sporcu büyük ihtimalle Genel Ferdi Klasman Birincisi olarak bu yılki Tour of Antalya’yı kazanma adına büyük mesafe almış olacak.

