Hayali, karavanla dünya turu

ÇOCUKLUK hayalini gerçekleştirmek için 5 yıl önce kendini yollara adayan Ertan Çalışkan (28), otostopla Türkiye'yi karış karış gezdi. Daha sonra satın aldığı aracını karavana dönüştürüp, yollara koyulan Ertan'ın şimdiki hayali ise dünya turuna çıkıp, okyanusun ötesinde olmak.

İstanbul'da doğan ve aslen Karadenizli olan Ertan Çalışkan, 5 yıl önce Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun oldu. Yerleşik bir hayat istemeyen Çalışkan, çalışmak yerine kendini yollara adadı. Sırt çantasıyla otostop çekerek Türkiye'nin 7 bölgesini de gezen Çalışkan, 3 yıl boyunca çadır hayatı sürdü. Çocukluk hayali olan karavan isteğini 2 yıl önce gerçekleştiren ve bir araç alan Ertan, aracını karavana çevirdi. Karavanın içine yatak, dolap, ocak ve mini buzdolabı monte eden Çalışkan, üst bölümüne ise güneş panelleri yerleştirerek, elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.

Hayatı gezerek öğrenen Ertan Çalışkan, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza attı. Antalya'dan İstanbul'a yürüyerek 'Çocuklar için 5 milyon adım' projesini hayata geçiren Çalışkan, 56 gün boyunca Akdeniz ve Ege sahil yolundan İstanbul'a kadar yürüyerek köy okullarına destek topladı. Çalışkan, bu projesi sayesinde 5 köy okulunun ihtiyaç listesini, para toplamadan, gelen hediyeleri kabul ederek karşıladı. Kış aylarının sıcak geçmesinden dolayı bu sıralar Antalya'da karavan hayatına devam eden Ertan Çalışkan, kendi hazırladığı kahveyi karavanının önünde satarak geçimini sağlıyor. Çalışkan'ın şimdiki hayali ise karavanıyla dünya turuna çıkmak.

ÇOCUKLAR İÇİN 2200 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

'Çocuklar için 5 milyon adım' projesinin detaylarını anlatan Ertan Çalışkan, "Antalya'dan çıkarak Muğla, İzmir, Çanakkale ve İstanbul'a kadar 2200 kilometre yürüdüm. 56 gün boyunca köy okullarına destek topladım. 5 köy okulunun tüm ihtiyaç listesini toplamış olduk. Bunu para toplamadan yaptım. Sadece gelen hediyeleri kabul ederek gerçekleştirdim. Güzel bir projeydi. 32 kilo verdim. Çocukların o gülen yüzünü görmek insanı gerçekten çok mutlu ediyor" dedi.

KAHVENİN FİYATI YOK

Ertan Çalışkan, üniversite bittikten sonra otostop çekerek yurt dışını gezdiğini söyledi. Türkiye'yi karış karış gezdiğini belirten Çalışkan, kahve satarak aracın yakıtını karşıladığını anlattı. Ertan Çalışkan, "5 kahveyi karıştırarak özel bir karışım oluşturdum. Özü fındık aromalı bir kahve. Asıl özelliği ise bunun bir fiyatının olmaması. Kahvelerimi istediğiniz fiyata içebiliyorsunuz. Üniversite öğrencilerini düşündüğüm için böyle bir karar verdim. Çünkü insanlar yanıma gelirken para sorunuyla gelmesin. Bir kahveye 1 TL veren de 100 TL veren de oluyor. Bütçelerine göre istediği parayı bir kutuya bırakıyor. Zaten çok masrafım olmuyor. Araçta güneş panellerim olduğu için elektriğimi oradan sağlıyorum. Yakıtımın olduğu kadar geziyorum" diye konuştu.

'YOL BANA HER ŞEYİ ÖĞRETTİ'

İklimin kendisini zaman zaman zorladığını belirten Ertan Çalışkan, "Mühim olan bu zorluklarla başa çıkabilmek. Ben bu yola çıkarken çok hayalini kurmuştum. Hayatımı yollara adapte ederek yaşamaya karar vermiştim. O yüzden zor olsa da bu hayatı seviyorum. Hiçbir şey bilmeden yola çıkmıştım, fakat yol bana her şeyi öğretti. Nerede nasıl geçimini sağlayabilirsin, nereler güzeldir, nereler gezilmelidir bunları öğreniyorsunuz. Bu hayatı isteyen kişilerin önce cesaretli bir adım atması gerekir. Adımını attıktan sonra gerisi gelir zaten" dedi.

Karavanla yurt dışına çıkmak, dünyayı gezmek istediğini söyleyen Çalışkan, "Okyanusun ötesinde olmayı hayal ediyorum" dedi.



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