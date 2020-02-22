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Büyükşehir’in can suyu projesi yüz güldürdü Başkan Böcek, “Öğrencilere desteğimiz sürecek”

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarıyla yüz güldürüyor. Can suyu projesi kapsamında Antalya'daki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler her ay 5 metreküp suyu bedava kullanıyor. Başkan Muhittin Böcek öğrencilere seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, üniversite öğrencileri de Büyükşehir Belediyesi'nin özel uygulamalarıyla Antalya'da öğrenci olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Büyükşehir’in can suyu projesi yüz güldürdü Başkan Böcek, “Öğrencilere desteğimiz sürecek”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarıyla yüz güldürüyor. Can suyu projesi kapsamında Antalya’daki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler her ay 5 metreküp suyu bedava kullanıyor. Başkan Muhittin Böcek öğrencilere seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, üniversite öğrencileri de Büyükşehir Belediyesi’nin özel uygulamalarıyla Antalya’da öğrenci olmanın ayrıcalığını yaşıyor.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden üniversite eğitimi almak için Antalya’ya gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerine yönelik uygulamalarıyla kendilerini özel ve ayrıcalıklı hissediyor. Antalya’ya adım atar atmaz Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle tanışan öğrenciler toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanırken, güne Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği sıcak çorba ikramıyla başlıyor. Her konuda öğrencilerin yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi’nin 5 tona kadar su kullanımının ücretsiz olduğu can suyu projesi ise üniversite öğrencilerinin bütçesine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek’in seçim vaadi olarak hayata geçirdiği projeden öğrenciler çok memnun.

"45 kuruş fatura geldi"
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin can suyu projesinden yararlanan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Gürkan Ulusoy, son gelen su faturasının 45 kuruş olduğunu belirterek ASAT’ın can suyu projesinin öğrenci bütçesine ciddi bir katkı sağladığını söyledi. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Züleyha Yellice de öğrenci evinde yalnız yaşadığını belirterek, “Ev masrafları çok. Elektrik ve özellikle de suyu çok fazla kullanıyoruz. Bu da bütçemizi zorluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik can suyu projesini öğrendim ve hemen başvurdum. Bize destek olan Büyükşehir Belediyesi’ne sunduğu bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"Su faturası yarıya indi"
Edebiyat Fakültesi öğrencisi Gülhan Bulu da can suyu projesine kuzenin haber vermesi üzerine başvurduğunu belirterek, “Evde 3 arkadaş kalıyoruz. Bu yüzden su tüketimimiz fazla. Can suyu projesi sayesinde su faturamız yarıya indi” dedi.
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Görkem Sucu da can suyu projesinden yararlanmak için ASAT’a başvuruda bulunduğunu belirterek, “Evde kalıyorum. Can suyu projesine başvurmak benim için çok faydalı bir karar oldu. Açıkçası benim bütçemi çok rahatlatacak. Gelen büyük su faturalarından kurtuluyorum. Bu projeden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"Öğrenci dostu uygulama"
Üniversite öğrencilerine yönelik abonelik fırsatını duyunca hemen başvurduğunu ifade eden Hatice Akkılıç ise “Aboneliğimi oluşturdum ve kullanmaya başladım. Masraflarıma çok etkisi oldu. Gerçekten öğrenciyi düşünerek yapılmış bir uygulama. Kullanmayan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin bu öğrenci dostu projesi için teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.
Pazarlama Bölümü öğrencisi Emre Akbucu da 5 tona kadar ücretsiz su uygulamasının öğrencilerin bütçelerine fayda sağlayacak bir uygulama olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in öğrencilere yönelik su kampanyasını duydum. Gerçekten öğrenciler için çok yararlı bir uygulama. Ben de evde kalıyorum, çok işimize yarayacak. Başkanın bizi düşünmesi çok hoşumuza gitti teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Öğrencilerimiz bizim için değerli"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de öğrencilere yönelik desteklerinin süreceğini belirterek, “Her kademede eğitim gören öğrencilerin bizim için çok önemli ve değerli. Ailelerinin bizlere emaneti olan Antalya’daki üniversite öğrencilerimiz için de seçimden önce söz verdiğimiz can suyu projemizi yerine getirmiş olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyorum. Görev süremiz boyunca de geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin yanında yer alacak ve onları her alanda destekleyecek projelere imza atmayı sürdüreceğiz” diye belirtti.
Henüz can suyu projesinden yararlanmamış olan üniversite öğrencileri, öğrenci belgeleri ve ikametgah ile tüm ASAT noktalarına başvuruda bulunabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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