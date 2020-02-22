Kaş’a madalyalar ile döndüler

Sağanak ve kar var! Hangi il kaç derece?

Antalya’da düzenlenen Okul Sporları Gençler B Güreş İl Şampiyonası sona erdi.

Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Okul Sporları Küçük Yıldız Bayanlar, Yıldız Bayanlar ve Gençler B Güreş İl Şampiyonası tamamlandı.

Döşemealtı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler B Güreş İl Şampiyonası’nda serbest ve grekoromen stilde yarışan sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti. Kaş İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi’nden Hatice Naz Dayı (53 kgikinci), İrem Sarıağaçlı (57 kgüçüncü) ve Nisa Tepe’nin de (61 kgikinci) dereceye girdiği şampiyona tamamlandı. Karşılaşmalar sonunda kendi stillerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

İl Şampiyonasında derece alan sporcular 1315 Mart tarihlerinde Tekirdağ’da düzenlenecek ‘Grup Birinciliği Müsabakaları’nda Antalya’yı temsil edecek.

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