Antalya'da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası Antalya İl Genelinde Huzur Akdeniz (2020-2) Uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya'da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası Antalya İl Genelinde Huzur Akdeniz (2020-2) Uygulaması

İHA

Antalya'da gerçekleştirilen Huzur Akdeniz (20202) Uygulaması kapsamında 3 bin 641 araç kontrol edildi, 93 araca 74 bin 946 TL para cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.

Antalya'da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası Antalya İl Genelinde Huzur Akdeniz (2020-2) Uygulaması

Antalya'da gerçekleştirilen Huzur Akdeniz (20202) Uygulaması kapsamında 3 bin 641 araç kontrol edildi, 93 araca 74 bin 946 TL para cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.
Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ve kamuya açık alanların güvenli ortamlar haline getirilmesi amacıyla “Huzur Akdeniz Uygulaması (2020/2)” gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden de personel takviyesi ile toplam bin 888 personel, 499 ekip, 2 deniz aracı, 2 helikopter ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.
Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 53 sabit uygulama noktası ve 371 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 21 bin 742 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 75 kişi yakalandı, 4 şahıs da gözaltına alındı. 2 şahsa 374 TL adliidari işlem uygulandı.
Trafik yönünden 3 bin 641 araç kontrol edildi, 93 araca 74 bin 946 TL para cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi, bir çalıntı araç bulundu. 364 işyeri kontrol edildi, 11 işyerine cezai işlem tatbik edildi.
Uygulama esnasında, 2 adet tabanca, 8 adet mermi ve esrar maddesi ele geçirilirken, ayrıca TAPDK belgesi olmayan bir işyerinde bulunan 277 şişe içkiye el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı
YEREL HABERLER Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık ...
6 yıldır gözlerini kırpamıyor, kan çanağına dönen gözleri bantla kapatılıyor Yakalandığı ölümcül hastalık sonrası 6 yıldır göz kapaklarını kırpamayan gencin gözlerini annesi kurumaması ve enfeksiyon kapmaması için bantla kapatıyor Anne Gülsüm Özçelik: “Pes etme oğlum’ dedim, iki gözünü birden kaybedince Halil pes etti”
YEREL HABERLER 6 yıldır gözlerini kırpamıyor, kan çanağına dönen ...
Eve gelip eşine "Kaza yaptım" diyen adamın dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Kuzeni ve eski nişanlısının "Kocam bana şiddet uyguluyor ve aldatıyor" sözü cinayetle bitti Darp olayını saklayıp eşine kaza yaptığını söyleyen adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eve gelip eşine "Kaza yaptım" diyen adamın dövülerek ...
Kaş’a madalyalar ile döndüler
YEREL HABERLER Kaş’a madalyalar ile döndüler
Kaza yapıp öldüğü söylenen kafe sahibini, eşinin eski nişanlısı dövdürtmüş
YEREL HABERLER Kaza yapıp öldüğü söylenen kafe sahibini, eşinin eski ...
Kaş’ta futsal heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Kaş’ta futsal heyecanı sona erdi
Büyükşehir’in can suyu projesi yüz güldürdü Başkan Böcek, “Öğrencilere desteğimiz sürecek”
YEREL HABERLER Büyükşehir’in can suyu projesi yüz güldürdü Başkan ...
612 vatandaşa kuaför hizmeti verildi
YEREL HABERLER 612 vatandaşa kuaför hizmeti verildi
AK Parti Kaş İlçe Başkanı Aksak’tan kongreye davet
YEREL HABERLER AK Parti Kaş İlçe Başkanı Aksak’tan kongreye davet
Şoförler eğitim aldı
YEREL HABERLER Şoförler eğitim aldı
Bale Festivali için başvurular başladı
YEREL HABERLER Bale Festivali için başvurular başladı
Bu yaz plajlar renklenecek
YEREL HABERLER Bu yaz plajlar renklenecek
Hayali, karavanla dünya turu
YEREL HABERLER Hayali, karavanla dünya turu
Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7 milyonu aştı
YEREL HABERLER Türkiye'de otellerde yatak sayısı 1.7 milyonu aştı
Alanya’da 5 metrelik dalgada sörf heyecanı
YEREL HABERLER Alanya’da 5 metrelik dalgada sörf heyecanı
Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü
YEREL HABERLER Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü
Oğlu intihar eden anne: 'Neden yaptın oğlum'
YEREL HABERLER Oğlu intihar eden anne: 'Neden yaptın oğlum'
Alanya'da sörf şampiyonası heyecanı
YEREL HABERLER Alanya'da sörf şampiyonası heyecanı
BAİB Başkanı Bahar: "Başka pazarlar buluruz” "Sınırda bin 500-bin 800 ton arasında bekleyen ürün var” “Kotanın açılması olumlu etkide bulunur. Ancak Rusya tarafı koskoca bu coğrafyanın diplomasi, siyasi, askeri işbirliklerini domates ihracatı üzerine sıkıştırılmak istenirse bu ihracatçılar ve çiftçiler Türk milletinin mensubudur, başka pazarlar buluruz”
YEREL HABERLER BAİB Başkanı Bahar: "Başka pazarlar buluruz” "Sınırda ...
Tour of Antalya'da ikinci gün
YEREL HABERLER Tour of Antalya'da ikinci gün
73 milyon lirayla sır olan galericinin ortağından suçlama
YEREL HABERLER 73 milyon lirayla sır olan galericinin ortağından ...
Muratpaşa'da çocukların korunmasına yönelik denetim
YEREL HABERLER Muratpaşa'da çocukların korunmasına yönelik denetim
Antalya'da 73 milyon liralık araç vurgunu iddiası Vurgun yaptığı ileri sürülen kişinin ortağı dolandırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da 73 milyon liralık araç vurgunu ...
Triatlon takımı sezonu açıyor
YEREL HABERLER Triatlon takımı sezonu açıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X