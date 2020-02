Vali Karaloğlu: "Antalya'da 23 milyon kişi otobüse biniyor" "Sektörde çalışanların eğitimlerini yapmak, yorgun ve uykusuz şoför kullanımının önüne geçmek gibi konularda kararlar alacağız"

Yaz sezonunda kent trafiğinde büyük bir otobüs trafiği yoğunluğu olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, otobüs kazalarının önlenmesine ilişkin, “23 milyon insanın gelip, otobüsle şehir içi yolculuk yaptığı bir şehirden bahsediyoruz. Sektörde çalışan arkadaşlarımızın eğitimlerini yapmak, yorgun ve uykusuz şoför kullanımının önüne geçmek gibi konularda kararlar alacağız” dedi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Antalya’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik ilgili kurum ve firma yetkilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Antalya Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Münir Karaloğlu’nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Altunkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, ilgili kurum yetkilileri ve otobüs ve servis firması yetkileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, şehir içi ve şehirlerarası otobüs kazalarının azaltılması, can kayıpları ve yaralanmaların azaltılması ve sosyoekonomik zararların ortadan kaldırılması noktasında, kamu, sivil toplum ve işletmeci taraflarıyla ortak toplantı yapıp şehirde alınacak tedbirleri masaya yatırdıklarını ifade etti.



"Çok ciddi yaralanma ve can kayıpları oluyor"

İçişleri Bakanlığı tarafından Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesinin yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Karaloğlu, “Türkiye’nin genelinde trafik kazalarında çok ciddi bir can kaybımız var. Sadece otobüslerde değil, trafikte yer alan araç, yolcu ve yayaların hatalarından kaynaklanan kazalar dolayısıyla çok ciddi yaralanmalarımız ve can kayıplarımız var. Bunları azaltmak maksadıyla bugün otobüs sektörüyle bir aradayız” dedi.



"Antalya’da 23 milyon misafir de otobüs kullanıyor"

Antalya’nın geçen yıl yerli ve yabancı olmak üzere 23 milyon misafir ağırladığını aktaran Karaloğlu, “Sadece şehirde yaşayan 2 buçuk milyon insan değil, 23 milyon insanın da bu şehre gelip, otobüsle şehir içi yolculuk yaptığı bir şehirden bahsediyoruz. Özellikle yaz ayları çok ciddi bir şehir içi yolcu taşımamız var. Otellerde çok sayıda insan çalışıyor, servis taşımacılığımız da var. Yazın otobüs kazalarında, gelen turistleri taşıyan otobüslerden daha çok otel çalışanlarını taşıyan servisler de kazalara sebep oluyor. Bunların tamamını ortadan kaldırmak, sektörde çalışan arkadaşlarımızın eğitimlerini yapmak, yorgun ve uykusuz şoför kullanımının önüne geçmek, şoförlerin konakladıkları yerler gibi sorunlar var. Bu sorunların hepsini konuşup belli kararlar alacağız. Alacağımız kararların trafik güvenliğimize önemli katkı vermesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu’nun konuşmasının ardından devam eden toplantıda İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nün sunumu gerçekleştirildi. Tarafların konuyla ilgili değerlendirmeleri ve çözüm önerileri istişare edildi.

