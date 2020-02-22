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Kullanılmayan binanın asansör boşluğunda ölü bulundu Kokan cesedi maske ile incelediler

İHA

Antalya'da kullanılmayan binanın asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle ekipler çalışmalarını maske takarak yaptı.

Kullanılmayan binanın asansör boşluğunda ölü bulundu Kokan cesedi maske ile incelediler

Antalya’da kullanılmayan binanın asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle ekipler çalışmalarını maske takarak yaptı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Kullanılmayan binaya giren mahalle sakinlerinden bir kişi, asansör boşluğunda hareketsiz duran birini gördü. Mum ışığı ile ortamı aydınlatan kişi seslenmelerine cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri itfaiyenin merdiveni yardımıyla indiği asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç günlük olduğu tahmin edilen cesetten yayılan koku ekiplere zor anlar yaşattı. Olay yeri ve itfaiye ekipleri maske takarak ceset üzerinde yaptığı incelemede cesedin Ahmet Uslu (31) ya ait olduğu tespit edildi. İtfaiye aşırı koku nedeniyle oksijen maskesi yardımıyla cesedi boşluktan çıkarabildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından 31 yaşındaki Ahmet Uslu’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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