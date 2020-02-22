Isparta Süleyman Demirel Havalimanında bugün itibarıyla başlayan İranIspartaİran charter seferlerinde gece saat 02.20 de inen ilk İran uçağı ile 78 yolcu gelirken 47 yolcu dönüş yaptı. Isparta Valiliği havalimanına termal kamera kurulduğu ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Corona Virüs taraması yapıldığı bilgisini paylaştı.

Isparta Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: " Havalimanı personeli maske ve eldiven kullanarak hizmet vermiş olup, ilk seferimizde herhangi bir vaka ile karşılaşılmamıştır. 2020 yılı Nevruz döneminde 80 uçuş planlanmaktadır. (Charter seferi olduğu için uçuş sayısında değişiklik olabilir.) İlimizde Corona Virüsü ile ilgili her türlü tedbir alınmış olup, halkımızın asılsız bilgilere itibar etmemesi, gereksiz endişelere kapılmaması ve sadece Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir."

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