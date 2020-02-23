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Antalya'da ruhsatsız 111 fırın var

DHA

ANTALYA Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, kent merkezinde 125 ruhsatlı fırının yanı sıra tespit ettikleri 111 ruhsatsız fırının ekmek üretimi yaptığını söyledi. Başkan İnce, "Bu ruhsatsız fırınlar pimi çekilmiş el bombası gibi" dedi.

ANTALYA Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, kent merkezinde 125 ruhsatlı fırının yanı sıra tespit ettikleri 111 ruhsatsız fırının ekmek üretimi yaptığını söyledi. Başkan İnce, "Bu ruhsatsız fırınlar pimi çekilmiş el bombası gibi" dedi.
Antalya'da yerel mahkemenin, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğuna hükmetmesinin, Bölge İdare Mahkemesi'nin aynı yönde karar vermesinin ardından başlayan tartışmaya Antalya Fırıncılar Odası da katıldı. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ucuz ekmek konusunda yaşananların Türkiye'nin genel sorunu olduğunu söyledi. 2010 yılında Türkiye'de 1200 un fabrikası varken sayının 400450 civarına düştüğünü belirten İnce, "Bu sayı da fazla, 110120 un fabrikası Türkiye'ye yeter. Kontrolsüz şekilde un fabrikası açılıyor. Kapasitenin üstünde un fabrikası olunca kontrolsüz bir üretim var ve sürekli batıyorlar. 2019 yılı içinde 150200 arasında un fabrikası kapandı. En küçük batan 2530 milyon lira batıyor. Ekmek ön planda olduğu için un işi hep arka planda kalıyor. Herkes ekmek fiyatlarını biliyor ama un fiyatını bilen sayısı yok denecek kadar az" dedi.
GEÇEN YIL 55 FIRIN KAPANDI
Fırınların 35 kalem hammadde girdisi olduğunu belirten İnce, şöyle konuştu:
"2019 yılında Antalya'da 55 fırın kapandı. Fırın açmak kapatmak adeta mevsimlik oldu. 6 ay açık, 6 ay kapalı. Sürekli açıp kapatanların çoğu devleti dolandırıyor. Bu duruma devlet eli değmeli. Geçen yıl ayakta kalmak için evimi sattım, bu beni bir yıl idare eder. İşler yolunda gitmezse ben de bir sene sonra işi bırakırım. Ucuz ekmek davasında mahkemeyi kaybeden firma 3 defa el değiştirdi. İlk devreden firmanın avukatı FETÖ'den içeri girmiş. Sonra devir alanların davadan haberi bile yok. Bu dava Rekabet Kurulu'na intikal ettirilse dava düşer. Rekabet Kurulu'nda mal rayiç bedelinin üstünde satılmadığı için isterse bedava verir diyor. Türk Ticaret Hukuku'nda ise mal değerinin altında satılamaz deniliyor."
'UCUZ SATANLAR SURİYELİ ÇALIŞTIRIYOR'
Antalya'da sürekli fırın açıp kapatan vatandaş sayısının 78 olduğunu belirten Mustafa İnce, bu kişilerin sürekli adres değiştirdiğini savundu. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı İnce, şunları kaydetti:
"Vergi borçlarıyla kapatıp gidiyorlar. Antalya'da 10 yılda fırıncıların bazılarının oluşturduğu bir şebeke var. Gerekli mercileri uyardık. Un Federasyonu'nu arayıp bu kişileri bildirdik. Un parasını ödemiyorlar. Ucuz satan fırınlarda genellikle Suriyeli işçi çalıştırılıyor. Suriyelilerin vergisini ödemiyorlar ve yevmiyeleri de çok düşük. Antalya kent merkezinde 125 ruhsatlı, 111 de ruhsatsız fırın var. Bu ruhsatsız fırınlar pimi çekilmiş el bombası gibi. İnsanlar bu ruhsatsız fırınlardan aldığı ekmek nedeniyle zehirlense kimseden hesap soramazsınız. Mutlaka kötü bir şey mi yaşanması lazım önlem almak için?"
DAVA 4 YIL SONRA SONUÇLANDI
Antalya'da, 2015 yılında, 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılması yönünde alınan karara Muratpaşa ilçesinde bir fırın uymayarak ekmeği 70 ve 75 kuruştan sattı. Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, fırının fiyat tarifesine uymadığını, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiğini savunarak dava açtı. 2016 yılında başlayan davada yerel mahkeme 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğunu, fırının bu fiyatın altında satış yaparak haksız rekabet oluşturduğuna yönelik hüküm verdi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan davada üst mahkeme, ilk mahkemenin verdiği karara uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu kaydetti. Mahkeme, haksız rekabetin menedilmesine yönelik kararını açıkladı. Turizm kentinde bugün 1.25 TL'den satılması yönünde karar bulunan ekmek, bazı fırınlarda 75 kuruştan satılmaya devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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