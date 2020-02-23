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SunExpres'in 2020 hedefi 11 milyon yolcu SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade: "Müşteri ...

İHA

SunExpres'in 2020 hedefi 11 milyon yolcu SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade: "Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli, havayolları arasında en dakik havayolu olarak tanınıyoruz" "85 uçağımız var, 13 uçak daha filoya katılacak" "Geçtiğimiz sene 10 milyon yolcu taşıdık, 2020 yılında bu rakamın rakamın yüzde 10’u üzerinde artış sağlamayı düşünüyoruz" "1.4 milyar euro da ciromuz bulunuyor" "Yeni uçaklarla skalamıza 5,5 saatlik uçuşlar da eklenecek"

SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, hava yolları arasında en dakik olarak tanındıklarının altını çizerek, "Geçtiğimiz sene 10 milyon yolcu taşıdık. Bu yıl ise yüzde 10’u üzerinde artış sağlamayı düşünüyoruz. 1.4 milyar euro da ciromuz bulunuyor" dedi.
Antalya'da havacılık sektörüyle ilgili bir toplantıya katılan SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, yenilikler ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
2 farklı kültürün firması olduklarını ifade eden Peter Glade, 2 kültürün tecrübelerini birleştirerek, yavaş yavaş ilerlemeyi düşündüklerini kaydetti. Glade, bu sayede çift haneli büyüme rakamlarına ulaştıklarını da belirtti.

“Yenilikler bizi belirli bir safhaya taşıyacaktır”
Müşteri odaklı çalıştıklarını ifade eden Glade, “Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Havayolları arasında en dakik havayolu olarak da tanınıyoruz. O yüzden bu aldığımız kültürü, burada da devam ettirerek işimizi yeni bir aşamaya çıkarmayı düşünüyoruz. Yeniliklerimiz var. Teknolojik yeniliklerimiz var. Amazon üzerinden uçak biletlerimizi satın alabiliyorsunuz. Uçaklarımızda sanal görsellik gözlüklerimiz var bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Yerel lokantaların lezzetlerini uçakta bulma şansınız var. Bu tarz sektöre getirdiğimiz yenilikler bizi belirli bir safhaya taşıyacaktır” dedi.

“Tatile odaklanıyoruz”
Tatil üzerinden iş yaptıklarını söyleyen Glade, “Tatil için neler yapabiliriz? Buna odaklanıyoruz. Gezmeyi düşünen bir vatandaş acentaya gidiyor ve nereye uçacağı bilgisini oradan alıyor. Biz orada da bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda yurt içi uçuşları da bizim güçlü olan alanlarımızdan birisi. Hatayİzmir uçuşu da bunlardan bir tanesi. Yurt içi uçuşlarımız, bizim diğer hatlarımızı destekleyen bir noktadır.” diye konuştu.
"60 noktaya uçuş"
Türk turizmini işlerinin merkezine yerleştirdiklerini dile getiren Ticari Direktör Peter Glade, “Biz 60 noktaya uçuyoruz. Türkiye’de de 16 noktaya uçuyoruz. İşimizin merkezinde seyahat eden insanlar var. Bunlara bu keyfi yaşatmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"13 yeni uçak geliyor"
Glade, firmalarında 85 uçak olduğunu ifade ede ederek, yıl içerisinde 13 uçağın daha filoya dahil edileceğini belirtti.
Geçtiğimiz sene 10 milyon yolcu taşıdıklarını söyleyen Glade, “Bu rakamın yüzde 10’u üzerinde artış sağlamayı düşünüyoruz. 1.4 milyar euro da ciromuz bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

"Uzun uçuşlar yapacağız"
Glade sözlerini şöyle tamamladı: "MAX tipi uçaklar geri döndüğünde çok büyük etkisi olacak. Uzun uçuşlar yapabiliyorlar, enerji açısından daha ekonomik ve Türkiye içerisinde de kullanma şansımız olacak. Çünkü Türkiye içinde de çok ciddi uçuşlarımız var. Eğer bu uçaklar geri dönerse zannediyorum ki en güvenilir uçaklar olacak. MAX'ler geldiğinde emin olun uzun mesafeli uçuşları da yapabilecek duruma geleceğiz. Bizim skalamıza 55 buçuk saatler uçuşlar da eklenecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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