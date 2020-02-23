Konsolos Khomenko’dan ziyaret

Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’ı ziyaretinde, “Burada yaşayan Ukraynalıların en büyük arkadaşısınız” dedi.

Ukrayna Antalya Konsolosu Khomenko, Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Konsolos Khomenko, Uysal’a sıcak konukseverliği dolayısıyla teşekkürlerini dile getirirken, “Burada yaşayan Ukraynalıların en büyük arkadaşısınız” dedi. Ziyarette, Khomenko, Ukrayna Konsolosluğu olarak yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıkları kültür ve sanat çalışmaları hakkında Uysal’ı bilgilendirdi.

Ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ifade eden Uysal, Ukrayna’nın geçen yıl 4’üncüsünü düzenledikleri Kaleiçi Old Town Festivali’ne onur konuğu ülke olarak katıldığını hatırlattı. Ukraynalılarla Muratpaşa’da komşuluk yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Uysal, bu çerçevede konsolosluğun kültür ve sanat alanında yapacağı her türlü çalışmada işbirliğine açık olduklarını ve mümkün olan desteği vereceklerini dile getirdi.

Konsolos Khomenko, ziyaretin sonunda Başkan Uysal’a aralarında bir anı madalyasının da yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.

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