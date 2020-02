Müdürün internetten sahiplendiği köpek okullu oldu Okul müdürünün her gün okula getirip götürdüğü Husky (Sibirya kurdu) cinsi Snow isimli köpek öğrencilerin maskotu haline geldi Okul formasıyla koridorlarda gezip zaman zaman derse giren Snow, seneye öğrencilerin maçlarında amigoluk yapacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Müdürü Taner Yıldırım'ın internet üzerinden bulup sahiplendiği Husky (Sibirya kurdu) cinsi köpek, okulun 238'inci öğrencisi oldu. Öğrencilerin ilgi odağı olan Snow, okul formasıyla koridorda gezip derslere girerken, seneye de maçlarda amigo olmaya hazırlanıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Müdürü Taner Yıldırım, sosyal medyada gezinirken İstanbul’da Husky cinsi bir köpeğin sahiplendirilmek istendiğini gördü. İlanı bırakan kişilerle iletişime geçen Yıldırım, uzun bir uğraş sonucu köpeği sahiplendi. 2 aydır Snow ismini verdiği 1.5 yaşındaki Husky cinsi köpeğe bakan Yıldırım'ın aklına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okul bahçelerinde hayvan besleme çağrısı geldi. Yıldırım, tüm bakımları ve aşıları yapılan Snow’u öğretmen olan eşiyle birlikte aracıyla okula götürmeye karar verdi. Yaklaşık 1 aydır her gün okula gidip gelen Snow, öğrencilerin de ilgi odağı oldu. Öğrenciler kadar okulun öğretmenleri de Snow’a ilgi gösterdi. Öğrencilerin okul forması giydirdiği Snow, koridorlarda geziyor, öğrencilerle birlikte derse giriyor. Okulun 238’inci öğrencisi olan Snow, gelecek eğitim öğretim döneminde branş takımlarının mücadelesinde tribünde amigo olacak.

Her gün Snow’u öğrenci gibi okula getirip götüren Okul Müdürü Taner Yıldırım, köpeğinin 1 buçuk yaşında, cinsinin ise Husky (Sibirya kurdu) olduğunu söyledi. Köpeği sosyal medya üzerinden bulduklarını ifade eden Yıldırım, “Sahiplendirmek isteyen bir aile vardı. Aileyle uzun süre iletişim haline geçtik. İstanbul dışına göndermek istemiyorlardı. Okulumuzdan, evimizden bahsettik. Sadece kendime özel sahiplenmek istememiştim. Okulumuzu da dile getirdik. Aile de bunu anlayışla karşıladı. 1 buçuk, 2 aydır köpeğimiz bizimle” dedi.

Haftanın belirli günlerinde Snow’u okula getirdiğini anlatan Yıldırım, köpeğin öğrencilerle uyum içerisinde vakit geçirdiğini ve kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu kaydetti.



"Snow 238'inci öğrencimiz oldu"

Bu şekilde öğrencilere hayvan ve doğa sevgisini aşıladıklarını anlatan Yıldırım, “Bunu büyük bir kazanç olarak düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanımızın hayvan dostu okul projesini kendimize hedef alarak böyle bir projeye imza atmaya çalıştık. Şuan her şey gayet güzel gidiyor. Öğrencilerimiz çok memnun. Köpeğimizin hal ve hareketlerinden mutlu olduğunu görebiliyoruz. 237 aktif öğrencimiz vardı, Snow ile beraber 238 aktif öğrencimiz oldu. Her gün sabah beraber geliyoruz, akşam da eve geçiyoruz. Okul müsabakalarında okulumuzun maskotu olarak kullanacağız” diye konuştu.



"Okula gelmediği zaman öğrenciler soruyor"

Köpeği okula getiremediği zamanlarda öğrencilerin ‘Öğretmenim Snow bugün neden yok?’, ‘Öğretmenim öğle arası gidip Snow’u getirebilir misiniz?’ diyerek talepte bulunduklarını anlatan Yıldırım, “Okulun bir parçası gibi oldu. Öğrencilerimiz çok sahiplendi. Öğretmen arkadaşlarımızın ilgisi çok güzel. Okulun düzenini bozucu ya da işleyişi aksatacak pozisyonu olduğu takdirde bir yönetici olarak izin vermemiz mümkün değil. Ama öğrenciler ve öğretmenler üzerinde çok pozitif bir etkisi var. Ailenin durumu zordu. Talepte bulunmamış olsaydık sonu ne olacaktı bilmiyoruz. Hayvanı satın almak yerine sokak hayvanı sahiplenmek çocuklara bu bilinci aşılamak, sokak hayvanlarına zor günlerde yardımcı olmak, çocuklarımıza kazandıracağımız en güzel bilinçtir. Snow burada sevgi pıtırcığı oldu. Sevgiyi hissediyor. Yapmacık sevgiyi de anlıyor, korktuğunuzu anlıyor ama saldırganlığı yok. Aşılarımız düzenli olarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.



"Derslere katılıyor"

Öğrencilerden Busenur Yalçın, hayvanları çok sevdiğini, evinde de muhabbet kuşu beslediğini söyledi. Okulda da bir köpek görmenin güzel olduğunu dile getiren Yalçın, “Okulumuzdaki köpeği gezdiriyoruz, derslere katılıyor arada. Okulumuza ayrı bir renk getirdi Snow” diye konuştu.

Öğrencilerden Emirhan Yüksek ise evde kedi beslediğini ifade ederek, “Snow’u okulda görmek çok farklı. Derslerimize de giriyor. Sokakta hayvanlar eziyet görürken burada Snow bizimle yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığının projesini olumlu buluyorum. Okulumuzun maskotu oldu, gelecek yıldan itibaren maçlarımızda amigomuz, okulumuzun simgesi olacak” dedi.

