Cezaevi firarisi aracıyla ortalığı savaş alanına çevirdi Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, sivil polis aracına çarptı İki polis memurunun yaralandığı kovalamacada, 14 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı

Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan cezaevi firarisi, otomobille ortalığı savaş alanına çevirdi. Yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli, önünü kesen sivil polis aracına otomobiliyle çarparak hurdaya çevirdi, iki polis memurunu da yaraladı.

Polisi alarma geçiren olay, bugün 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan 07 AGR 329 plakalı otomobilin sürücüsü, ekiplerden kaçmaya başladı. Süratle ilerleyen aracı durdurabilmek için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sırasında otomobile yaklaşan motorize ekipten bir polis memuru, elini araca çarparak yaralandı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, Liman Mahallesi ara sokaklara girdiği sırada 25. Sokak üzerinde önüne çıkan sivil polis aracına çarparak durabildi. Bu sırada takipte olan diğer ekipler, şüpheliyi araç içerisinde yakaladı.

Yaralanan sivil araçtaki polis memuru yapılan ilk müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Elinden yaralanan diğer polis memuru ise ayakta tedavi edildi.

Polis, üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin, 14 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış cezaevi firarisi E.C.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan E.C.A., polis merkezine götürüldü.

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