Bisikletliler, yolcu uçağı altından geçiş ritüelini tekrarladı

Antalya'da üçüncüsü düzenlenen Tour of Antalya, bugün koşulan SideManavgatAntalya etabıyla sona erdi. Yarışçılar, Fraport TAV Antalya Havalimanı içinde ilerleyen organizasyonun ana sponsorlarından Corendon Airlines'a ait yolcu uçağının altından geçerek, Tour of Antalya'nın simgeleşmiş ritüelini tekrarladı.20-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Tour of Antalya uluslararası bisiklet yarışında, bisiklet dünyasının nadir görebileceği, ancak organizasyon için 'klasik' olarak tanımlanabilecek bir an tekrar yaşandı. Yarışın Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın içinde geçen bölümünde, Corendon Airlines'a ait bir Boeing 737-800 model uçak, taksi pozisyonundayken, alt geçitten de yarış pelotonunu oluşturan bisikletçiler son hızla yollarına devam etti. 3 yıldır başarıyla tekrarlanan bu olay, Tour of Antalya'nın simgelerinden biri haline gelerek, yarışta görev alan fotoğrafçıların heyecanla beklediği bir ritüele dönüştü. Bu noktada çekilen fotoğraflar ve videolar, organizasyonun en çok yayımlanan, paylaşılan ve konuşulan kareleri oldu.

Ayrıca 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da Tour of Antalya'nın en iyi tırmanışçıları, üzerinde Corendon Airlines yazılı, rengini Antalya'nın portakal bahçelerinden alan turuncu formayı giydi.



