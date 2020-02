Tour of Antalya 2020 şampiyonu Max Stedman: Sonunda başardım

Tour of Antalya 2020´nin şampiyonu Canyon DHB Takımı´ndan Max Stedman, basın toplantısında yarışın başından bu yana hayal ettiği birinciliği kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "sonunda başardım" dedi. Dört gün süren yarışta hiç etap kazanamamasına rağmen mutlu sonu yakaladı.

Stedman çok mutlu olduğunu söylerken, "Hem takımım hem de benim en büyük zaferimiz bu oldu. Bugün biraz şansım vardı ve takımımım çok iyiydi. Ben iyi olduğum için, bisiklete yeteneğim olduğu için bisikletçi oldum. Her zaman bisiklete binerdim. 14-15 yaşında bisiklete konsantre olmaya başladım. Bu takımın 2014 yılından beri bir parçasıyım. 4 etap içerisinde en çok beğendiğim bölüm ilk etaptı. Organizasyon geneli ve etaplar çok güzeldi" dedi.

ÖDÜL DAĞILIMI

Tour of Antalya´nın mayo dağılımı da geçrekleşti. AKRA Hotels sponsorluğundaki magenta mayoyu 2020 yılının şampiyonu olan Canyon DHB Takımı´ndan Max Stedman oldu. Ödülünü Akra Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ve Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte verdi. İkinci Kenneth Van Rooy ile üçüncü Alessandro Fancellu´nun ödülleri ise eski şampiyon Ivan Basso ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından verildi.

Corendon Airlines´in sponsorluğundaki en iyi tırmanışçı Felbermayr Takımı´ndan Ricardo Zoidl turuncu mayonun sahibi oldu. Ödülünü Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Akdeniz Turistik Otelciler ve işletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı birlikte takdim etti.

Diana Travel sponsorluğundaki sarı renkli mayoyu Sport Vlaanderan Baloise Takımı´ndan Kenneth Van Rooy oldu. Ödülünü Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul birlikte verdi.

Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki yeşil mayonun sahibi Tarteletto Isorex Takımı´ndan Maxime de Poorter oldu. Ödülünü Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Prof. Dr Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen birlikte verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Max Stedman´ın açıklaması



