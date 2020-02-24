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Duacı'ya yeni park yatırımları

İHA

Kepez Belediyesi, çam ormanları içerisindeki bahçeli evleriyle Duacı mahallesini, yeni park yatırımlarıyla daha da güzelleştiriyor.

Duacı'ya yeni park yatırımları

Kepez Belediyesi, çam ormanları içerisindeki bahçeli evleriyle Duacı mahallesini, yeni park yatırımlarıyla daha da güzelleştiriyor.
Kepez Belediyesi, yazlık evleri ve kırsal yaşamıyla öne çıkan Duacı Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 9127 sokakta 1000 metrekarelik alan üzerinde park çalışması başlattı. Toprak tesviyesi tamamlanan parkta, büyükler için açık hava spor aletleri, küçükler içinse kaydırak, salıncak gibi oyun mobilyaları olacak. Ahşap oturma mobilyalarının da yerleştirileceği mahalle parkına çim ekilecek ve ağaç dikilecek. Yapımı devam eden parkın önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanıyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dönemlerinde Duacı mahallesine daha önce 3 park kazandırılmıştı. Yapımı devam eden parkla birlikte mahallede 5 bin 289 metrekare yeşil alan üretilmiş oldu. Yine Tütüncü, döneminde mahalleye, içerisinde sentetik çim futbol sahası, yeşil alanların olduğu semt spor sahası da yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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