Gençlerde futbolun koruyucu etkisi Psikiyatri Uzm. Dr. Mükerrem Güven: "Madde kullanımı ve bağımlılığını önleyici etkisi bulunmaktadır"

Psikiyatri Uzm. Dr. Mükerrem Güven, "Futbol gibi takım oyunlarının gençlerde, madde kullanımı ve bağımlılığını önleyici etkisi bulunmaktadır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve TÜFAD İşbirliğiyle hazırlanan ve TÜFAD Antalya Şubesi tarafından organize edilen ‘1. Antrenör Zorunlu Gelişim Semineri’ ASSİM’de yapıldı. İki oturum şeklinde gerçekleşen seminer; TÜFAD Antalya Şube Başkanı Şakir Filiz, TÜFAD Genel Başkan Danışmanı ve Eğitim Kurulu Üyesi Abdullah Tanyolaç, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç, Lara Anadolu Hastanesi Psikiyatri Uzm. Dr. Mükerrem Güven, birçok teknik direktör ve antrenörün katılımıyla gerçekleşti. Yoğun katılım ve ilgi gören seminerde; Lara Anadolu Hastanesi Psikiyatri Uzm. Dr. Mükerrem Güven, 'Gençlerde Madde Kullanımı ve Bağımlılığı’ hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Mükerrem Güven, sunumunda risk grupları, koruyucu etkenler, doğru bilgilenme, kullanılan maddeler ve gençlerde yaşanan bağımlılık risklerini futbol ile nasıl aşabiliriz konuları hakkında açıklamalarda bulundu.



"Bağımlılıkla mücadelede büyük önemi var"

Sporun, insanlık tarihinin en önemli kültür varlıklarının başında geldiğini ifade eden Güven, "Spor kültürü aslında insanın bedeninin sınırlarını aşması ve kendini sürekli geliştirmesi anlamına gelmekle beraber bir felsefesi de vardır. Bağımlılıkla mücadelede sporun büyük önemi bulunmaktadır. Sporun felsefesinde dürüstlük ve adil olma vardır. Spor, performans ve becerinizi geliştirir. İyi vakit geçirmeyi, sosyalleşmeyi ve eğlenmeyi sağlar. Öz disiplin kazandırır. İlgi alanında başarıya odaklanmayı sağlar. Bu yüzden sporun fiziksel ve ruhsal etkilerinin yanında, bağımlılık ile mücadelede büyük önemi bulunmaktadır. Sporla gençleri bağımlılıktan koruyabiliriz” dedi.



"Güçlü ve olumlu aile bağları"

Güven, madde bağımlılığı ve kullanımında riskli gruplar hakkında, “Bağımlı annebaba, madde kullanımını onaylayan çevrede bulunmak, aşırı utangaçlık ya da şiddet egˆilimi, okul başarısında düşüş, sosyal beceri eksikligˆi, ve ruhsal sorunları olanlar madde kullanımında risk grubu içerisindedir. Güçlü ve olumlu aile bağları, aile içi açık ve tutarlı kurallar, neler yaptıklarından haberli ve yaşamları ile ilgili olmak, okul hayatına devam edebilmek, spor sanat etkinliklerine katılım da çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığından koruyacaktır. Çünkü onlarla yakından ilişki kurmak, yaptıklarından haberdar olmak bu açıdan önemlidir” ifadelerinde bulundu.



Madde kullanımının etkileri

Madde kullanımı ve bağımlılığın etkileri olduğuna dikkat çeken Güven, “Madde kullananlar da konsantrasyon bozukluğu söz konusudur. Kendilerini tehlikeye atarlar. Alkol/Madde etkisinde araç kullanarak tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebilir. Önemli aktiviteleri, antrenmanları aksatırlar. Uyku hali, yorgun, huzursuz hırçın olurlar. Evde, işte ve okulda ciddi problemler yaşarlar” diye konuştu.

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