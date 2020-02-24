600 bin lira dolandırıcılık sanığı, tahliye oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

600 bin lira dolandırıcılık sanığı, tahliye oldu

DHA

ANTALYA'da kamu görevlileriyle bağlantısı olduğu yalanını söyleyerek, çok sayıda kişiyi yaklaşık 600 bin lira dolandırmakla suçlanan Birol D., tahliye oldu.

ANTALYA'da kamu görevlileriyle bağlantısı olduğu yalanını söyleyerek, çok sayıda kişiyi yaklaşık 600 bin lira dolandırmakla suçlanan Birol D., tahliye oldu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl, Konyaaltı, Kemer ve Elmalı ilçelerinde kendisini 'Mustafa D.' olarak tanıtan kişinin, kamu görevlileriyle bağlantısı olduğu yalanını söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu kendisini 'general' olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişinin, Birol D. olduğu belirlendi. D.'nin, ilçe sakinlerini, kamu görevlileriyle bağlantılı olduğu yalanıyla ikna ederek, her türlü kamu arazisi tapusunu şahıs adına çıkartma, milli emlak ve mahkemelerde devam eden işleri olumlu sonuçlandırma gibi işlemleri yapabileceğini söyleyip çok sayıda kişiden yaklaşık 600 bin lira aldığı öğrenildi.
TUTUKLANDI, HESABINA BLOKE KONULDU
Şikayet üzerine Birol D., Konyaaltı'na bağlı Çakırlar Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Deniz'in evinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 590 bin lira mevduatının bulunduğu bankaya ait cüzdan ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Birol D.'nin banka hesabına da bloke konuldu.
'ŞİZOFRENİM' SAVUNMASI
Birol D., Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık, şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, "Hastalığın etkisindeyken neler yaşandı hatırlamıyorum. Kendimi ne diye tanıttım, onu da bilmiyorum. Vesayet kararım söz konusu. İskenderun Sulh Hukuk Mahkemesi'nce vesayet altına alınmış olup, vasim ağabeyim R.D.'dir. Suçlamalar itibarıyla söyleyeceklerim şimdilik bunlardır" dedi.
Duruşmaya İskenderun'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sitemi (SEGBİS) ile katılan Birol D.'nin vasisi R.D., sanığın ağabeyi olduğunu belirterek, "Sanığın 2014 yılından itibaren vasisiyim. Sanık kardeşimle beraber Antalya'ya tatile gitmiştik. Ben böbrek rahatsızlığı nedeniyle İskenderun'a dönmek zorunda kaldım. Ancak kardeşim benimle gelmedi. Vasisi olduğum sanığın bankadaki paralarının müştekilere verilmesi hususunda avukatım Şafak Baysal yetkili olsun" dedi.
Sanık avukatı Avukatı Şafak Baysal ise, müvekkilinin bankada blokeli parasının mağdurlara dağıtımıyla ilgili rapor aldırılmasını ve sulh hukuk mahkemesine yazı yazılmasını talep etti. Avukat Baysal, "Cezaevi koşulları müvekkilimin sağlığı açısından kötü koşullardır. Vasi ile birlikte sanığın tam teşekküllü hastaneden rapor aldırma hususunda sözlü olarak güvence verebiliriz. Bu nedenle tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Şikayetçi avukatları da sanık hakkında rapor aldırılmasını istediklerini ifade ederek, müvekkillerinin sanığın bir şizofren hastası olduğuna dair emare göremediğini, gayet normal bir insan gibi davranarak kendilerini yanılttığını söyledi. Savcı da sanığın kapalı bir kurumda gözlem altına alınarak rapor düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığın işlediği iddia edilen dolandırıcılık suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını yeterince algılayıp algılayamadığı veya dolandırıcılık iddialarıyla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı hususlarında rapor alınmasına karar verdi. Heyet ayrıca, sanığın tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’’in sağlık hizmeti Serik'te
YEREL HABERLER Kepez’’in sağlık hizmeti Serik'te
Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması
YEREL HABERLER Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması
Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor
YEREL HABERLER Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Döşemealtılı kadınlar zeytinyağı sabunu yapmayı öğrendi
YEREL HABERLER Döşemealtılı kadınlar zeytinyağı sabunu yapmayı ...
Gençlerde futbolun koruyucu etkisi Psikiyatri Uzm. Dr. Mükerrem Güven: "Madde kullanımı ve bağımlılığını önleyici etkisi bulunmaktadır"
YEREL HABERLER Gençlerde futbolun koruyucu etkisi Psikiyatri Uzm. Dr. ...
Antalyaspor’dan ikinci yarıda büyük çıkış
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan ikinci yarıda büyük çıkış
Duacı'ya yeni park yatırımları
YEREL HABERLER Duacı'ya yeni park yatırımları
Sümer Ezgü, ustasıyla düet yaptı
YEREL HABERLER Sümer Ezgü, ustasıyla düet yaptı
Aynada kendisinden korkan hırsız, panikle kaçtı
YEREL HABERLER Aynada kendisinden korkan hırsız, panikle kaçtı
Biyolojik mücadele, kimyasal ilaçlamadan daha ucuz
YEREL HABERLER Biyolojik mücadele, kimyasal ilaçlamadan daha ucuz
Kış aylarında kalp krizi riski artıyor
YEREL HABERLER Kış aylarında kalp krizi riski artıyor
Binali Yıldırım: Sosyal medyada yalan haber yaparak etki oluşturmayı başardılar
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Sosyal medyada yalan haber yaparak ...
Yaşlı kadın yatağında ölü bulundu Kapıyı açan olmayınca evin penceresinden giren kızı, annesini yatağında hareketsiz halde buldu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yatağında ölü bulundu Kapıyı açan ...
Alanya’da çalıntı motosikletle gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da çalıntı motosikletle gezerken yakalandı
Tour of Antalya 2020 şampiyonu Max Stedman: Sonunda başardım
YEREL HABERLER Tour of Antalya 2020 şampiyonu Max Stedman: Sonunda ...
Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Bisikletliler, yolcu uçağı altından geçiş ritüelini tekrarladı
YEREL HABERLER Bisikletliler, yolcu uçağı altından geçiş ritüelini ...
Serik Belediyespor - Tokatspor: 5-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Tokatspor: 5-0
Yüzünden 5 santimetrelik tümör çıkarıldı
YEREL HABERLER Yüzünden 5 santimetrelik tümör çıkarıldı
Kadınlar şiddete karşı pedalladı
YEREL HABERLER Kadınlar şiddete karşı pedalladı
Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlar, kimliğin korunması için önemli
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: Geleneksel sporlar, kimliğin korunması ...
Cezaevi firarisi aracıyla ortalığı savaş alanına çevirdi Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, sivil polis aracına çarptı İki polis memurunun yaralandığı kovalamacada, 14 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi aracıyla ortalığı savaş alanına ...
Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobil iş yerine girdi; sürücü öldü
Kalp krizi geçiren sürücünün aracı iş yerine daldı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren sürücünün aracı iş yerine daldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X