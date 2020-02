Muratpaşa’da Pamfilya ruhu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya’dan İran’a 8 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleşen Dostluk ve Barış Festivali’nde “Muratpaşa’mız, Pamfilya ruhuyla bütün farklı kültürlerin, insanların birlikte, komşuluk duygusu içinde, her şeyi paylaşarak, yan yana, can cana yaşadığı yer olmaya devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Uysal, hafta sonu Agora Alışveriş Merkezi’nde Türkiye’yle birlikte Rusya, Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Polonya ve Katar’dan dostluk, dayanışma ve kültür derneklerinin düzenlendiği Dostluk ve Barış Festivali’ne katıldı. Çocukların kendi ülkelerine ait folklor gösterileri gerçekleştirdiği, ülkelerin mutfak kültürlerinden çeşitli lezzetlerin sunulduğu festivalde konuşan Uysal, "Muhteşem kültürlerinizi, ülke geleneklerinizi Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza katıyorsunuz, Birlikte çok güzel bir yaşamımız var. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyoruz. Bu topraklarını bir genetiği var. Bu toprakların antik çağda adı Pamfilya’ydı. Pamfilya, ‘Çok farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı yer’ demek. Kelime anlamı bu. Türkiye Cumhuriyeti döneminde de Antalya ve Muratpaşa’mız, , Pamfilya ruhuyla bütün farklı kültürlerin, insanların birlikte, komşuluk duygusu içinde, her şeyi paylaşarak, yan yana, can cana yaşadığı yer olmaya devam ediyor. Bunu sizlerle birlikte başarıyoruz" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından katılımcı ülke dernekleriyle pasta kesip, derneklere katılım plaketlerini takdim etti.

