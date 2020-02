Vali Karaloğlu: "Önleyici kollukta en iyi il Antalya"

Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın önleyici kolluk birimlerinde en iyi illerin başında geldiğini belirtti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ‘Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na’ katıldı. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, Antalya’nın Türkiye’nin turizm başkenti olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılında Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turist sayısının 23 milyon olduğunu aktaran Karaloğlu, “23 milyon insan tatilini geçirmek üzere Antalya’ya gelmişse bunun altında yatan en önemli sebep Antalya’nın bir huzur ve güvenli bir şehir olmasıdır. Bunu sağlayan da kolluk birimlerimiz özellikle asayiş birimlerimizdir o yüzden her birinizi Antalya Valisi olarak kutluyorum tebrik ediyorum” dedi.



"Önleyici kollukta en iyi il Antalya"

Antalya’nın önleyici kolluk birimlerinde en iyi illerin başında geldiğini vurgulayan Karaloğlu, “Antalya gibi turizm şehirlerinde önleyici kolluk dediğimiz suçun ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirlerin alınması en önemlisidir. Antalya’da önleyici kollukta Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz gerçekten muhteşem işler yapıyorlar. Antalya’daki kolluk birimlerimizin arasında ki iş birliği, ortak çalışma iradesi önleyici kollukta son derece başarılı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’nin her şehrinin girişinde çıkışında yol kontrol noktaları vardır ama Antalya kadar yol kontrol noktalarını titizlikle yürüten Türkiye’de başka bir il yoktur. Çünkü bu şehrin güvenliği, huzuru, esenliği çok önemlidir. Sadece güvenli şehir olmanızda yetmez. Algıyı da yönetmeniz gerekir. Dünya size baktığında sizi güvenli bir şehir, huzurlu bir şehir, esenlikli bir şehir olarakta görmesi gerekir. Diyoruz ya Antalya, Türkiye’nin vitrinidir. Antalya’da ki en küçük bir olumsuzluğu Türkiye’nin genel imajını ve algısını da kötü etkilediğini bildiğimizden dolayı Antalya’da önleyici kolluğa çok dikkat ederiz, titiz davranırız. Ekiplerimiz bu konuda çok özverili çalışır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin çok önemli bir coğrafya da bulunduğunu belirten Karaloğlu, “Ecdadımız bize çok değerli toprakları yurt bırakmış. Elbette ki bu toprakları yurt kılmak, yurt tutmak zor. Ecdadlarımız bedel ödedi, bugün bizler de bedel ödüyoruz. Yarın çocuklarımız bu toprakları vatan tutmak için bedel ödemeye devam edecek. Bu toprakların her santimi şehit kanlarıyla sulandığı için bu bedeli ödemeye de değdiğini düşünüyoruz. Ben bu toplantıda alacağımız kararların şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.