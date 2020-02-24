Side’de alkollü içecek çalan hırsızlara suçüstü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan antik Side bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Side Mahallesi Antik Side mevkiinde önleyici hizmet devriyesi esnasında, bir işletmenin kapısının kırılarak açıldığını gören jandarma devriye ekibi, R.İ. ve T.B. isimli şahısları çaldıkları alkollü içeceklerle birlikte suçüstü yakaladı. İşyerinden 73 adet alkollü içecek çaldıkları belirlenen R.İ. ve T.B., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. T.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, R.İ. ise tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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