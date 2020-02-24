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Kazada yaralanan Milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu edildi

DHA

ANTALYA'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz, taburcu edildi.

ANTALYA'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz, taburcu edildi.
Serik ilçesinde, 9 Şubat Pazar günü, Devlet Su İşleri mevkisinde meydana gelen kazada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobil ile çarpıştı. Kazada Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özhaseki çifti ile Türel aynı gün taburcu edilirken, Yılmaz çiftinin tedavisine devam edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, tedavisi tamamlanan Yılmaz çiftinin taburcu edildiğini açıkladı. Prof. Dr. Aydınlı, hastaneye getirildiklerinde Yılmaz'da birkaç sıyrık, eşinin ise kaburgasında iki çatlak olduğunu söyledi. Bu tip yaralanma durumlarında genellikle hastaların sağlık durumlarının bir süre izlendiğini belirten Prof. Dr. Aydınlı, "Biz de bu prosedürü izledik. Tedavilerinin ardından taburcu oldular, memnun ayrıldıkları için mutluyuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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