Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular antrenmana dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hafif sakatlıkları bulunan Juanfran ve Campos idmanın ilk bölümünde yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.