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'Tropikal ürünlerden 10 yılda 10 milyar dolarlık ihracat yapabiliriz'

DHA

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesine destek veren Mustafa Ezici, bölgede yetişen yaklaşık 42 tropikal üründen oluşan reyonla tanıtım yaptı. Mustafa Ezici, "Tropik ürünler üretip, hem ülkemizdeki tüketiciye satıp hem de Avrupa'ya ve dünyaya ihracı yapılabilir. Ben 10 yıl içinde, 10 milyar dolarlık ihracat yapılabileceğine inanıyorum. İzmir'den Hatay Samandağı'na kadar bu ürünler yetişebiliyor" dedi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesine destek veren Mustafa Ezici, bölgede yetişen yaklaşık 42 tropikal üründen oluşan reyonla tanıtım yaptı. Mustafa Ezici, "Tropik ürünler üretip, hem ülkemizdeki tüketiciye satıp hem de Avrupa'ya ve dünyaya ihracı yapılabilir. Ben 10 yıl içinde, 10 milyar dolarlık ihracat yapılabileceğine inanıyorum. İzmir'den Hatay Samandağı'na kadar bu ürünler yetişebiliyor" dedi.
Alanya, Gazipaşa, Anamur ilçelerinde tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması tropikal iklime uygun olan bölgedeki üreticileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muzla başlarken, daha sonra avokado üretilmeye başlandı. Bölgede mango, avokado, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, whitesapote, black sapote, white sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babilfruit, ketem billa, keyelmasi, napal eriği, kahve ağacı, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanın eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkuat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik türde ürünün yetiştiriciliği de hızla yaygınlaşıyor.
'HEM AVRUPAYA HEM DÜNYAYA İHRAÇ EDEBİLİRİZ'
Bölgede tropikal meyve yetiştirilmesi için fidesinden bahçe kurulmasına, meyvelerin pazarına kadar bütün aşamada üreticilere yardımcı olmaya çalışan Mustafa Ezici, bölgede adapte olan ve yetişen 42 çeşitten oluşan meyve reyonu kurarak tanıtım yaptı. Mustafa Ezici, "Üretici yaklaşık 42 çeşit tropikal meyve yetiştirebiliyor bu havzada. Üreticinin kafasında 'bu ürünleri satabilir miyiz?' sorusu var. Ben tropik markette internette bir sayfa kurdum. Kutular yaptırdım. Şu anda sipariş gelen ürünleri kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderebiliyorum. Üretici yeter ki üretsin. Mango oluyor, papaya oluyor. Ejder meyvesi, longan, lichi vb birçok ürün olabiliyor. Benim tespit etmiş olduğum yaklaşık 42 çeşit ürün yetişebiliyor. Bu ürünler üretildiği zaman hem Avrupa'ya hem dünyaya ihraç edebiliriz" dedi.
'ÜRETİCİ YETER Kİ ÜRETSİN, BEN PAZARLARIM, HAZIRIM'
Dünyada yaklaşık 30 milyar dolar tropikal meyve pazarı olduğundan bahseden Mustafa Ezici, "Türkiye coğrafi olarak ayrı bir bölgede olduğu için mesela mango dünyada ocak ayı ile haziran ayı arasında üretiliyor. Bizde ağustos ayı ile ocak ayları arasında üretilebiliyor. Bundan dolayı da Avrupa yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yaklaşık 600 bin ton, Rusya 200 bin ton kullanıyor. İtalya kullanıyor. Bunları üretip Avrupa ve dünyanın her yerine ihracat edebiliriz. Burada kilosu 50 ile 200 TL arasında meyveler var. Bunlar katma değerli ürünler. Çiftçi bundan ektiği zaman çok ciddi para kazanır. Mango 7 yaşına geldiğinde yaklaşık bir ağaç 4 bin TL para kazandırır. 300 sene yaşıyor. Üretici yeter ki bu ürünleri üretsin, pazarını düşünmesin. Ben bu ürünleri pazarlarım ve hazırım" diye konuştu.
'10 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPABİLİRİZ'
Bölgedeki bazı üreticilerin bu ürünleri üretmeye başladığını vurgulayan Mustafa Ezici, şöyle konuştu:
"Mango çok ciddi miktarda üretilecek. Geçen yıl yaklaşık 55 bin fidan getirdik. Fidanların bir kısmı şu anda ekildi. Ağustos ayında üretici bunlardan ürün almaya başlayacak. Üretici ve ürünleri satacağız. Buradaki mikro klimalı yerlere avokado, papaya, mango vb. tropikal ürünlerin üretimine izin verilirse buralarda 1 milyar nüfusa hitap edecek potansiyel var. Toprak var ve bu toprakların hepsi organik. Tropik ürünler üretip hem ülkemizdeki tüketiciye hem de ihracı yapılabilir. Ben 10 yıl içinde, 10 milyar dolarlık ihracat yapılabileceğine inanıyorum. İzmir'den Hatay Samandağı'na kadar bu ürünler yetişebiliyor. '2023'te 500 milyar dolarlık ihracat' diyor Cumhurbaşkanımız, 10 milyar dolarını buradan karşılayabiliriz. Her şey elektronik veya makineden, fabrikadan üretimle değil. Teknolojiyle değil. Tarımda da var böyle bir potansiyel. 10 milyar dolar ihracat yapacağımız bir ürün var elimizde. Dünyada 30 milyar dolarlık pazarın büyük bir kısmını buradan alabiliriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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