Tropikal meyveler yok satıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tropikal meyveler yok satıyor

İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ve komşu ilçelerinde yetişen yaklaşık 42 cins tropikal meyve ile tanıtım yapan iş adamı Mustafa Ezici, üreticileri tropikal meyve üretmeyi önerdi. Tropikal meyvelerin katma değeri ve kar marjının diğer meyve ve sebzelere göre çok daha yüksek olduğuna vurgu yapan Mustafa Ezici, tropikal meyvede pazar sorunu olmadığını söyledi.
İnternet üzerinden Türkiye’nin her yerine ürün yolladığını belirten Ezici, “Gazipaşa, Anamur ve Alanya'da yaklaşık benim tespit ettiğim 42 tane tropik meyve var. Bu meyveleri sembolik olarak üretenler de var, ticari olarak üretenler de var. Bunların hepsinin üretimine geçilebilir. Bu ürünlerin hepsi burada oluyor. Mesela mango tropik bir meyve. Bunun ‘kelit’ cinsi var. Burada bu yıl 30 yılda olmayan bir don oldu. 4'ü gören yerler var. Hatay'da 6'yı gören fidanlar var. Hiçbir şey olmadı. Ürün alarak bunları satabileceğiz. Mangonun tanesini şu anda 20 liraya satıyoruz. Yaklaşık 550600 gram arasında. Passion fruitin tanesi 8 lira. Ejder meyvesinin tanesi 30 lira, pikan cevizinin kilosu 60 lira. Bunlara birçok alıcı var ve bunlar satılıyor. Avokadonun tanesini 10 liradan satıyoruz. Üreticinin ürününü birebir tüketiciye ulaştırabiliyoruz. Yeter ki çiftçi üretsin” dedi.

10 milyar dolarlık ihracat hacim var
Tropikal meyvelerin en büyük alıcısının Avrupa ülkeleri olduğunu ve Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Ezici şunları söyledi:
“Dünyada tropik meyve pazarı 30 milyar dolar. Türkiye yakın gelecekte, İzmir'den Hatay Saman Dağı'na kadar bu ürünleri yetiştirip dünyaya satabilir. Bence 10 milyar dolarlık ihracat hacmi çıkacak bir toprağımız var. Bir milyar nüfusu besleyecek bir altyapı var. Tarım Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ben şunu rica ediyorum: Bakın işte bu ürünler burada yetişiyor, bu ürünlere destek verin. ArGe'ler yapılsın, üniversiteler buna destek versin, fidan desteği verilsin. Muz çok üretiliyor. 7 yıl destek veriyorlar. Ama bu katma değerli ürünler üretilirse özellikle bu passion fruitin meyvesi, pasiflora ilacını bu meyveden yapıyorlar. Bu meyvenin ulusal marketteki kilosu 220 lira. Üretici bunu ürettiği zaman 50 liradan verse zaten yok satar. 10 bin tonluk Avrupa pazarı var. Mangonun 600 bin tonluk Avrupa pazarı var. 200 bin tonluk Rusya pazarı var. Bizim ulusal marketlerde mangoyu ithal getiriyorlar, 50 günlük mango, aroması tam olmamış magolar. 56 liraya satıyorlar tanesini ama bizim ürünümüzü Avrupa'ya ve komşu ülkelere 3 günde uluştırırız. Narenciye, salatalık üreteceklerine bu ürünleri üretsinler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı
Süper lüks yatın tasarımına uluslararası iki ödül
YEREL HABERLER Süper lüks yatın tasarımına uluslararası iki ödül
Ödünç kemanla ödüllük resital
YEREL HABERLER Ödünç kemanla ödüllük resital
‘Külliyede şefim’ diyerek 600 bin liralık vurgun iddiası şüphelisi hakim karşısında “Şizofrenim” diyen sanık için mahkeme heyeti, rapor isteyerek tutukluluk tedbirinin kaldırılmasına karar verdi
YEREL HABERLER ‘Külliyede şefim’ diyerek 600 bin liralık vurgun ...
'Tropikal ürünlerden 10 yılda 10 milyar dolarlık ihracat yapabiliriz'
YEREL HABERLER 'Tropikal ürünlerden 10 yılda 10 milyar dolarlık ...
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını ...
AESOB Başkanı Dere: "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Vergilendirilmiş kazanç ...
Suça sürüklenen 4 çocuk 5 bin 284 uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Suça sürüklenen 4 çocuk 5 bin 284 uyuşturucu hapla ...
Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı
Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş yerini terk etti
YEREL HABERLER Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş ...
Sahte tüccardan çiftçiye milyonluk vurgun
YEREL HABERLER Sahte tüccardan çiftçiye milyonluk vurgun
Kazada yaralanan Milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu edildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu ...
Antalya'da ambulans devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da ambulans devrildi: 4 yaralı
Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek
YEREL HABERLER Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği ...
5 isimli adam ticaretteki güvensizliğinin kurbanı oldu Senetle mağazadan mutfak takımı alan Ersin Akbaş, firmanın şubesini kapatmasının ardından makbuz alamayacağını düşünerek ödemeyi banka yoluyla yapmayınca icralık oldu 575 liralık borcunu ödemeyince evine bin 886 liralık icra gelen Akbaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER 5 isimli adam ticaretteki güvensizliğinin kurbanı ...
1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini açtı
YEREL HABERLER 1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini açtı
Parkenin Akrepleri Rize’den mutlu döndü
YEREL HABERLER Parkenin Akrepleri Rize’den mutlu döndü
Antalya'da 3 kardeşin deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da 3 kardeşin deniz keyfi
Alanya 2019'da yol açma çalışmalarında rekor kırdı
YEREL HABERLER Alanya 2019'da yol açma çalışmalarında rekor kırdı
Alanya Belediyesi Uluslararası İstanbul Culinary Cup'a katılacak
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi Uluslararası İstanbul Culinary ...
Triatlonda ilk yarış koşuldu
YEREL HABERLER Triatlonda ilk yarış koşuldu
'Ölüm büyüsü davasında verilen 75 yıl hapis, en yüksek cezalardan'
YEREL HABERLER 'Ölüm büyüsü davasında verilen 75 yıl hapis, en ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X