Sırbistan'dan Alanya'ya 5 uçuş için gözler THY’de ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş: "Sırbistan’ın en büyük tur operatörünün Belgrad’dan Gazipaşa Alanya Havalimanı’na sefer planlaması yapmasını bekliyoruz"

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, “Sırbistan’ın en büyük tur operatörü Big Blue yöneticileri haftada 5 uçakla Alanya’ya yolcu taşımak için THY’nin Gazipaşa Alanya Havalimanı’na Belgrad’dan sefer planlaması yapmasını bekliyor. Beraberinde birçok irili ufaklı firma yetkililerinin de gözü kulağı müjdeli haber için THY’de” dedi.

Sırbistan’ın 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkenti Belgrad’da 1923 Şubat tarihleri arasında 42’ncisi düzenlenen Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı’nda Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş temsil etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Alanya’nın da dahil olduğu 4 turizm bölgesi, 3 acente ve Türk Havayolları (THY) temsilcileri ülkemizin tanıtım çalışmalarını yürüttüler. Fuarla ilgili yaptığı görüşmeleri aktaran ve genel değerlendirmede bulunan Güneş, Bakanlık standının 2018 yılında 305 metrekare, 2019’da 150, bu yıl da 120 metrekareye çekildiğinin altını çizdi. Güneş, "40 ülkenin 900’den fazla katılımcısı fuarda yer aldı. Türkiye standı fuarın en renkli stantlarından biriydi. Alanya ve THY ortaklığında 3 gün boyunca toplamda 3 aileye ulaşım dahil Alanya tatili hediye ettik. Sırbistan Müşaviri olmadığı için Zürih Kültür Turizm Ataşesi Senem Arslan, fuarda Bakanlık organizasyonunu yönetti. Sırbistan Büyükelçimiz Sayın Dr.Tanju Bilgiç, fuar süresince her yıl olduğu gibi bütün gelişmeleri yakından takip etti. Bu yıl hayata geçireceğimiz projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde yine bu pazarda sağlayacağımız hareketi daha da artırmak için Alanya’da Sırp ünlülerini ağırlamaya devam edeceğiz. Bunun için kendilerine özellikle teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.



"Türkoloji bölümü var"

Fuar dönemlerinin önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Güneş, "Biz de ALTAV olarak en iyi ve en verimli şekilde bölgemize katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sırbistan, Balkanların lokomotif ülkesi. Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorlar. Ayrıca Türk dizileri de bu ülkede çok popüler. Atatürk zamanında 1930 yılında Türkoloji kurulmuş. Bu sebeple Türkçe konuşan çok kişiye rastlayabiliyorsunuz. Ayrıca 257 yıl Osmanlı’nın hüküm sürdüğü bu topraklarda Sırpların resmi dili olan Sırpçada 9 bin 700 kadar Türkçeden türemiş kelimeler var. Birçok ortak noktamızdan dolayı ülkemize bakış açıları çok sıcak. Sırbistan’ın nüfusu 2017’deki son sayıma göre 7 milyon 121 bin. 2 milyondan fazla kişi başkent Belgrad’da yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığım bilgilere göre 2016’da 11 bin, 2017’de 146 bin, 2018’de 225 bin, 2019’da yüzde 25,3 artışla 282 bin kişi ülkemizi ziyaret etmiş. Görüldüğü üzere sürekli artarak büyüyen bir pazar. ALTAV olarak geçtiğimiz yıllarda ağırladığımız Sırp pop yıldızları, çektirdiğimiz video klipler, gazeteciler, turizm dergi yazarları ve ürün odaklı davet ettiğimiz acente temsilcilerinin Alanya’yı yakından tanımış olmaları ve medyanın gücünü kullanarak yaptığımız çalışmalar bölgemizin daha çok Sırp misafirler tarafından ziyaret edilmesine neden oldu" dedi.



"Otel fiyatları makul ama ulaşım yok"

Türk orijinli tur operatörlerinin varlığı ve ülkenin paket tur satışında en yüksek paya sahip olmaları ülkemiz için büyük bir avantaja dönüşmüş durumda. Bölgenin lokomotif Acentesi Big Blue geçtiğimiz yıllarda Kontiki tur operatörünü de alarak gücüne güç katmıştı. Fuara geniş alanda ve güçlü katılan Big Blue, standını Türkiye görselleriyle donatarak önemli bir tanıtım çalışmasına imza attı. Pazarda önemli payı olan 109 destinasyona paket tur satan bölgenin önemli acentelerinden Big Blue’nun Yönetim Kurulu Üyesi Enver Babat ile yaptığım görüşmede 2018 yılında 36 bin 700 rakamına ulaştıklarını, 2019’da 47 bin, 2020’de 57 bin yolcu planladıklarını, talepte yoğunluk olduğunu ve uçak bulmakta zorlandıklarını söyledi. Müşteri profillerinin yüksek bütçeli kesim olduğunu, ülkenin kaliteli tesisleriyle çalıştıklarını ve aynı kalitede ulaşım sağlamak istediklerini, THY ile anlaşma için çok çaba sarf edildiğini ama bir sonuç alamadıklarını söyledi. Yapılan satışların yüzde 40’ının Alanya olduğunu, eğer Gazipaşa Alanya Havalimanı’na THY charter seferi başlatılırsa haftada 5 uçak ile Alanya’ya uçabileceklerini söyledi. Babat, otel fiyatlarının makul seviyede seyrettiğini, şu an için en önemli problemin ulaşım olduğunu belirtti. 13 Mayıs 202023 Ekim 2020 arası günlük 4 uçak ile Antalya’ya, haftada 2 uçak ile Dalaman’a, haftada 6 uçak ile Bodrum’a, haftada 2 uçak ile İzmir’e ve BosnaHersek’den Antalya’ya haftada 4 uçak ile operasyonlarını gerçekleştireceklerini söyledi.



Fuarda sıcak satış yapıldı

Yine bölgenin önemli acentelerinden Fibula Travel Destinasyon Müdürü Zlatan Savkovic ile yaptığımız görüşmede bu yıl 45 bin civarında planlama yaptıklarını, fuara 14 otelci ile katılım sağladıklarını, 28 Mayıs 202015 Ekim 2020 arası haftada 7 uçak ile operasyonlarına devam edeceklerini, 3 günlük fuar döneminde 500 kişiye satış gerçekleştirdiklerini söyledi. 1A Travel ortaklarından Mehmet Gündüz, bu yıl fuara 15 otelci ile katılım sağladıklarını, 2020 yılında satış planlamalarının yoğunlukla Antalya Bölgesi olacağını, gelen yolcuların yüzde 15’ini de Alanya’ya taşımayı planladıklarını söyledi. Haftada 6 uçak ile Antalya’ya uçacaklarını ayrıca bu yıl Bodrum kapasitelerini de artırdıklarını söyledi. Belvi Travel yetkilisi Ana Tomaskovic, bu yıl 6 otelci ile fuara katıldıklarını, fiyatların artması nedeni ile biraz zorlandıklarını, bu yılki planlamalarının geçen yıl ile aynı seviyede olduğunu söyledi. Alanya’dan StayProperty ortaklarından Halil İbrahim Daye de fuara stant ile katıldı. 3 yıl önce bu pazara girmişler ve satışlarının yüzde 30’unu Sırpların oluşturduğunu söyledi. Çok fazla talep olduğunu ama ulaşım konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını, müşterilerini THY ile getirmek istediklerini ama hem İstanbul aktarmalı olması hem de uzun saatler (812) bekleme süresinin olması kendilerini ve müşterilerini zorladığını, THY’den, BelgradAlanya arasında direkt uçuş müjdesi beklediklerini söyledi" diye belirtti.



Sırp TV kanalında Alanya'ya yer verildi

"Pink Studio B TV kanalına röportaj verdik" diyen Güneş, "2 buçuk3 milyon izleyicisi olan TV kanalında, verdiğimiz Alanya tanıtım filmi ile 5 dakika Alanya’ya yer verildi. Ertesi gün ‘Dün akşam sizi TV’de izledik’ deyip standa gelenler oldu. Daha önce Alanya’da ağırladığımız Ivana Dukcevic, standımıza yine turizm dergi direktörü olan Emira Azganovic ile geldi. Web sayfası ayda 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen, yılda 2 dilde 5 dergi çıkaran ve her bir sayısını toplamda 5 bin adet olarak ücretsiz dağıtan Emira Azganovic’i dergilerinde Alanya’ya yer verilmek üzere mayıshaziran aylarında Alanya’da ağırlayacağız. Sırplar yemeiçme ve eğlenceye düşkün bir millet. Her yıl ülke nüfusunun yüzde 65’i tatile çıkıyor. ALTAV olarak biz de küçükbüyük demeden alternatif pazarlarda sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Çok verimli bir tanıtım süreci geçirdik. Olağan üstü bir durum olmaz ise ve satışlar böyle devam ederse 2020 çok verimli ve bol kazançlı bir yıl olacak" ifadelerinde bulundu.

