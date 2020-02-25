Sırbistan'dan Alanya'ya 5 uçuş için gözler THY’de ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş: "Sırbistan’ın en büyük tur operatörünün Belgrad’dan Gazipaşa Alanya Havalimanı’na sefer planlaması yapmasını bekliyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sırbistan'dan Alanya'ya 5 uçuş için gözler THY’de ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan ...

İHA

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, "Sırbistan'ın en büyük tur operatörü Big Blue yöneticileri haftada 5 uçakla Alanya'ya yolcu taşımak için THY'nin Gazipaşa Alanya Havalimanı'na Belgrad'dan sefer planlaması yapmasını bekliyor. Beraberinde birçok irili ufaklı firma yetkililerinin de gözü kulağı müjdeli haber için THY'de" dedi.

Sırbistan'dan Alanya'ya 5 uçuş için gözler THY’de ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş: "Sırbistan’ın en büyük tur operatörünün Belgrad’dan Gazipaşa Alanya Havalimanı’na sefer planlaması yapmasını bekliyoruz"

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, “Sırbistan’ın en büyük tur operatörü Big Blue yöneticileri haftada 5 uçakla Alanya’ya yolcu taşımak için THY’nin Gazipaşa Alanya Havalimanı’na Belgrad’dan sefer planlaması yapmasını bekliyor. Beraberinde birçok irili ufaklı firma yetkililerinin de gözü kulağı müjdeli haber için THY’de” dedi.
Sırbistan’ın 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkenti Belgrad’da 1923 Şubat tarihleri arasında 42’ncisi düzenlenen Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı’nda Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş temsil etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Alanya’nın da dahil olduğu 4 turizm bölgesi, 3 acente ve Türk Havayolları (THY) temsilcileri ülkemizin tanıtım çalışmalarını yürüttüler. Fuarla ilgili yaptığı görüşmeleri aktaran ve genel değerlendirmede bulunan Güneş, Bakanlık standının 2018 yılında 305 metrekare, 2019’da 150, bu yıl da 120 metrekareye çekildiğinin altını çizdi. Güneş, "40 ülkenin 900’den fazla katılımcısı fuarda yer aldı. Türkiye standı fuarın en renkli stantlarından biriydi. Alanya ve THY ortaklığında 3 gün boyunca toplamda 3 aileye ulaşım dahil Alanya tatili hediye ettik. Sırbistan Müşaviri olmadığı için Zürih Kültür Turizm Ataşesi Senem Arslan, fuarda Bakanlık organizasyonunu yönetti. Sırbistan Büyükelçimiz Sayın Dr.Tanju Bilgiç, fuar süresince her yıl olduğu gibi bütün gelişmeleri yakından takip etti. Bu yıl hayata geçireceğimiz projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde yine bu pazarda sağlayacağımız hareketi daha da artırmak için Alanya’da Sırp ünlülerini ağırlamaya devam edeceğiz. Bunun için kendilerine özellikle teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

"Türkoloji bölümü var"
Fuar dönemlerinin önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Güneş, "Biz de ALTAV olarak en iyi ve en verimli şekilde bölgemize katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sırbistan, Balkanların lokomotif ülkesi. Türkleri ve Türkiye’yi çok seviyorlar. Ayrıca Türk dizileri de bu ülkede çok popüler. Atatürk zamanında 1930 yılında Türkoloji kurulmuş. Bu sebeple Türkçe konuşan çok kişiye rastlayabiliyorsunuz. Ayrıca 257 yıl Osmanlı’nın hüküm sürdüğü bu topraklarda Sırpların resmi dili olan Sırpçada 9 bin 700 kadar Türkçeden türemiş kelimeler var. Birçok ortak noktamızdan dolayı ülkemize bakış açıları çok sıcak. Sırbistan’ın nüfusu 2017’deki son sayıma göre 7 milyon 121 bin. 2 milyondan fazla kişi başkent Belgrad’da yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığım bilgilere göre 2016’da 11 bin, 2017’de 146 bin, 2018’de 225 bin, 2019’da yüzde 25,3 artışla 282 bin kişi ülkemizi ziyaret etmiş. Görüldüğü üzere sürekli artarak büyüyen bir pazar. ALTAV olarak geçtiğimiz yıllarda ağırladığımız Sırp pop yıldızları, çektirdiğimiz video klipler, gazeteciler, turizm dergi yazarları ve ürün odaklı davet ettiğimiz acente temsilcilerinin Alanya’yı yakından tanımış olmaları ve medyanın gücünü kullanarak yaptığımız çalışmalar bölgemizin daha çok Sırp misafirler tarafından ziyaret edilmesine neden oldu" dedi.

"Otel fiyatları makul ama ulaşım yok"
Türk orijinli tur operatörlerinin varlığı ve ülkenin paket tur satışında en yüksek paya sahip olmaları ülkemiz için büyük bir avantaja dönüşmüş durumda. Bölgenin lokomotif Acentesi Big Blue geçtiğimiz yıllarda Kontiki tur operatörünü de alarak gücüne güç katmıştı. Fuara geniş alanda ve güçlü katılan Big Blue, standını Türkiye görselleriyle donatarak önemli bir tanıtım çalışmasına imza attı. Pazarda önemli payı olan 109 destinasyona paket tur satan bölgenin önemli acentelerinden Big Blue’nun Yönetim Kurulu Üyesi Enver Babat ile yaptığım görüşmede 2018 yılında 36 bin 700 rakamına ulaştıklarını, 2019’da 47 bin, 2020’de 57 bin yolcu planladıklarını, talepte yoğunluk olduğunu ve uçak bulmakta zorlandıklarını söyledi. Müşteri profillerinin yüksek bütçeli kesim olduğunu, ülkenin kaliteli tesisleriyle çalıştıklarını ve aynı kalitede ulaşım sağlamak istediklerini, THY ile anlaşma için çok çaba sarf edildiğini ama bir sonuç alamadıklarını söyledi. Yapılan satışların yüzde 40’ının Alanya olduğunu, eğer Gazipaşa Alanya Havalimanı’na THY charter seferi başlatılırsa haftada 5 uçak ile Alanya’ya uçabileceklerini söyledi. Babat, otel fiyatlarının makul seviyede seyrettiğini, şu an için en önemli problemin ulaşım olduğunu belirtti. 13 Mayıs 202023 Ekim 2020 arası günlük 4 uçak ile Antalya’ya, haftada 2 uçak ile Dalaman’a, haftada 6 uçak ile Bodrum’a, haftada 2 uçak ile İzmir’e ve BosnaHersek’den Antalya’ya haftada 4 uçak ile operasyonlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Fuarda sıcak satış yapıldı
Yine bölgenin önemli acentelerinden Fibula Travel Destinasyon Müdürü Zlatan Savkovic ile yaptığımız görüşmede bu yıl 45 bin civarında planlama yaptıklarını, fuara 14 otelci ile katılım sağladıklarını, 28 Mayıs 202015 Ekim 2020 arası haftada 7 uçak ile operasyonlarına devam edeceklerini, 3 günlük fuar döneminde 500 kişiye satış gerçekleştirdiklerini söyledi. 1A Travel ortaklarından Mehmet Gündüz, bu yıl fuara 15 otelci ile katılım sağladıklarını, 2020 yılında satış planlamalarının yoğunlukla Antalya Bölgesi olacağını, gelen yolcuların yüzde 15’ini de Alanya’ya taşımayı planladıklarını söyledi. Haftada 6 uçak ile Antalya’ya uçacaklarını ayrıca bu yıl Bodrum kapasitelerini de artırdıklarını söyledi. Belvi Travel yetkilisi Ana Tomaskovic, bu yıl 6 otelci ile fuara katıldıklarını, fiyatların artması nedeni ile biraz zorlandıklarını, bu yılki planlamalarının geçen yıl ile aynı seviyede olduğunu söyledi. Alanya’dan StayProperty ortaklarından Halil İbrahim Daye de fuara stant ile katıldı. 3 yıl önce bu pazara girmişler ve satışlarının yüzde 30’unu Sırpların oluşturduğunu söyledi. Çok fazla talep olduğunu ama ulaşım konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını, müşterilerini THY ile getirmek istediklerini ama hem İstanbul aktarmalı olması hem de uzun saatler (812) bekleme süresinin olması kendilerini ve müşterilerini zorladığını, THY’den, BelgradAlanya arasında direkt uçuş müjdesi beklediklerini söyledi" diye belirtti.

Sırp TV kanalında Alanya'ya yer verildi
"Pink Studio B TV kanalına röportaj verdik" diyen Güneş, "2 buçuk3 milyon izleyicisi olan TV kanalında, verdiğimiz Alanya tanıtım filmi ile 5 dakika Alanya’ya yer verildi. Ertesi gün ‘Dün akşam sizi TV’de izledik’ deyip standa gelenler oldu. Daha önce Alanya’da ağırladığımız Ivana Dukcevic, standımıza yine turizm dergi direktörü olan Emira Azganovic ile geldi. Web sayfası ayda 100 bin kişi tarafından ziyaret edilen, yılda 2 dilde 5 dergi çıkaran ve her bir sayısını toplamda 5 bin adet olarak ücretsiz dağıtan Emira Azganovic’i dergilerinde Alanya’ya yer verilmek üzere mayıshaziran aylarında Alanya’da ağırlayacağız. Sırplar yemeiçme ve eğlenceye düşkün bir millet. Her yıl ülke nüfusunun yüzde 65’i tatile çıkıyor. ALTAV olarak biz de küçükbüyük demeden alternatif pazarlarda sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Çok verimli bir tanıtım süreci geçirdik. Olağan üstü bir durum olmaz ise ve satışlar böyle devam ederse 2020 çok verimli ve bol kazançlı bir yıl olacak" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

U14 futbol takımı şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER U14 futbol takımı şampiyonluğu kutladı
Rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl buz tuttu, kar altında kaldı
YEREL HABERLER Rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl buz tuttu, kar altında ...
Bir zamanlar kuş cenneti olan Yamansaz atık ve kirlilik tehdidi altında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yamansaz sahipsiz bir yer, etrafında yapılaşma var, ağır ağır, sindire sindire yutuyoruz orayı"
YEREL HABERLER Bir zamanlar kuş cenneti olan Yamansaz atık ve ...
Arzum Onan'ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da
YEREL HABERLER Arzum Onan'ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi ...
Tropikal meyveler yok satıyor
YEREL HABERLER Tropikal meyveler yok satıyor
Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı
Süper lüks yatın tasarımına uluslararası iki ödül
YEREL HABERLER Süper lüks yatın tasarımına uluslararası iki ödül
Ödünç kemanla ödüllük resital
YEREL HABERLER Ödünç kemanla ödüllük resital
‘Külliyede şefim’ diyerek 600 bin liralık vurgun iddiası şüphelisi hakim karşısında “Şizofrenim” diyen sanık için mahkeme heyeti, rapor isteyerek tutukluluk tedbirinin kaldırılmasına karar verdi
YEREL HABERLER ‘Külliyede şefim’ diyerek 600 bin liralık vurgun ...
'Tropikal ürünlerden 10 yılda 10 milyar dolarlık ihracat yapabiliriz'
YEREL HABERLER 'Tropikal ürünlerden 10 yılda 10 milyar dolarlık ...
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını ...
AESOB Başkanı Dere: "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Vergilendirilmiş kazanç ...
Suça sürüklenen 4 çocuk 5 bin 284 uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Suça sürüklenen 4 çocuk 5 bin 284 uyuşturucu hapla ...
Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da ambulans kazası: 3 yaralı
Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş yerini terk etti
YEREL HABERLER Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş ...
Sahte tüccardan çiftçiye milyonluk vurgun
YEREL HABERLER Sahte tüccardan çiftçiye milyonluk vurgun
Kazada yaralanan Milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu edildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan Milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu ...
Antalya'da ambulans devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da ambulans devrildi: 4 yaralı
Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği güçlendirilecek
YEREL HABERLER Slovenya ile turizm ve kültürel işbirliği ...
5 isimli adam ticaretteki güvensizliğinin kurbanı oldu Senetle mağazadan mutfak takımı alan Ersin Akbaş, firmanın şubesini kapatmasının ardından makbuz alamayacağını düşünerek ödemeyi banka yoluyla yapmayınca icralık oldu 575 liralık borcunu ödemeyince evine bin 886 liralık icra gelen Akbaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER 5 isimli adam ticaretteki güvensizliğinin kurbanı ...
1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini açtı
YEREL HABERLER 1983Beyoğlu Çikolata 15'inci şubesini açtı
Parkenin Akrepleri Rize’den mutlu döndü
YEREL HABERLER Parkenin Akrepleri Rize’den mutlu döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X