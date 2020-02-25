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(Özel) Alanya’da engelli köpek ‘Şirin’ öğrencilerin ilgi odağı oldu Minikler hayvanat bahçesi gibi ...

İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu’nda barınaktan 4 yıl önce sahiplendirilen ve sol bacağı olmayan ’Şirin’ adı verilen engelli köpek, öğrencilerin maskotu oldu. Okul yönetimi öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak için okul bahçesinin bir bölümünü ise ördek, kaz, kedi, köpek, tavşan, horuz ve tavuklara ayırdı. Öğrenciler, ders aralarında hayvanları besliyor, onlarla zaman geçirip keyifli anlar yaşıyor.
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu yönetimi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için oldukça ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi. Okul bahçesinin bir bölümünü hayvanların doğal yaşam alanları oluşturarak kafesler kuruldu. Öğrenciler okul bahçesine rahatça dolaşabilen 4 ördek, 4 kaz, 4 horoz, 15 tavuk, 1 tavşan ve 1 kediyi ders aralarında besleyerek hem hayvan sevgisini öğreniyor hem de onlarla zaman geçirip keyifli anlar yaşıyor. Bu sayede öğrencilerden çoğu hayvanlara karşı olan korkularını da yeniyor.

Engelli köpek Şirin okulun maskotu oldu
Okulun en çok sevilen hayvanı ise ’Şirin’ isimli sol bacağı olmayan engelli köpek. Yaklaşık 4 yıl önce barınaktan sahiplendirilen Şirin’in yanından öğrenciler bir an olsun ayrılmıyor. Minikler, kendi elleriyle beslediği Şirin ile beraber koşuyor, oynuyor ve doğa yürüyüşlerine çıkıyor.

“Bizler Şirin’i çok seviyoruz”
Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 4 yıl önce Şirin isimli köpeği okula kazandırdıklarını söyledi. Er, “ Köpeğimizin özelliği engelli olması, bizler Şirin’i çok seviyoruz. Öğrencilerimiz çok seviyor. Şirin, okulumuzun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Buradaki asıl amacımız çocuklarımıza küçük yaşta havyan sevgisini öğretebilmek. İlerleyen zamanlarda sevgi dolu nesiller yetiştirebilmek. Netice itibariyle hayvanlarında bir canlı olduğunu, onlarında sevgi ve ilgiden hoşlandıklarıyla ilgili öğrencilerimizin empati yaparak ayrı bir değer hissettirmeleri sağlıyoruz” dedi.

“Şirin, ilgi ve sevgi ile engellerin aşılabileceğinin en güzel örneği”
Buranın doğayla iç içe farklı hayvan türlerinin de barındığını belirten Er, tasarım atölyeleriyle de huzurlu, mutlu bir okul olduğunu aktardı. Er, “Şirin bu okulun en değerli parçalarından bir tanesi. Engelli olması açısından da baktığımız zaman, toplumda farklı bir algı da oluşturuyor. Netice itibariyle insanda olsa, hayvanda olsa engelli olunabileceğini, aynı canı taşıdıklarını ilgi ve sevgi ile engellerin aşılabileceğinin en güzel örneği. Biz burada köpeğin bir ayağının olmamasından ziyade sevgi ve ilgiyle büyüyen bir köpeğin aslında sağlıklı bir köpekten hiçbir farkı olmadığını öğrencilerimize gösteriyoruz. Çünkü ilgi ve sevgi her canlıyı mutlu eden ögeler” diye konuştu.

“Hayvanlarla iç içe olmak öğrencileri daha da sosyalleştirdi”
Öğrencilerin hayvan sevgisini aşılamak için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Okul Müdürü Fatma Ayan, çocukların hayvanlara beraber büyümelerini istediklerini belirterek, “İstedik ki çocuklar hayvanlarla beraber büyüsünler. Hayvanların yaşantısını hem görsünler hem de bakımı üstlenerek sorumluluk alsın istedik. Bu vesileyle tavuk, horuz, kaz, ördek, kedi, köpek ve güvercin gibi hayvanlar okulumuzda barındırıyoruz. Hayvanlarımızın tüm bakımını çocuklarımızda birlikte yapıyoruz. Tepkiler çok iyi, çocuklarımız hayvanlarla çok mutlu. Hayvanlarla iç içe olmak onları daha da sosyalleştirdi. Öğrenciler çok daha keyif alarak okula geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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