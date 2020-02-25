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Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İHA

Antalya'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında toplam 10 zanlıya yapıldı. İşlem yapılan şüphelilerden 6'sı soruşturmaların yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Bir şüpheli ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. Bir zanlı da cumhuriyet başsavcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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