Genç oğlunu trafik kazasında kaybeden öğretmenin son görevi Ters şeride giren sürücünün hayattan kopardığı Burak, yakınlarını gözyaşına boğdu 18 yaşındaki gencin cenazesi alınırken, yakınları gözyaşlarını tutamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genç oğlunu trafik kazasında kaybeden öğretmenin son görevi Ters şeride giren sürücünün hayattan ...

İHA

Antalya'da ters şeride giren otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğretmen babanın oğlu olan gencin cenazesi morgdan alınırken yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Genç oğlunu trafik kazasında kaybeden öğretmenin son görevi Ters şeride giren sürücünün hayattan kopardığı Burak, yakınlarını gözyaşına boğdu 18 yaşındaki gencin cenazesi alınırken, yakınları gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da ters şeride giren otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğretmen babanın oğlu olan gencin cenazesi morgdan alınırken yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Kaza, dün gece 00.45 sıralarında Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslamlar mahallesi Akbel istikametinden Yeşilköy istikametine seyir halinde olan A.E.(21) kontrolündeki 07 F 6779 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek şerit ihlali yaptı. Otomobil bu sırada karşı yönden gelen Yusuf Can Çelik'in kontrolündeki 07 SFB 79 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Çelik ve motosiklette yolcu olarak bulunan Berat Çetin (18) yaralı olarak Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Gözyaşlarını tutamadılar
Bugün sabah saatlerinde ise gencin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesini teslim almaya sınıf öğretmeni babası Levent Çetin ile yakınları geldi. Son derece üzgün olan baba ve yakınları, gencin cenazesini alırken gözyaşı döktü. Oğlunun cenazesini tabuta koyan acılı öğretmen, ardından taziyeleri kabul etti.
Berat Çetin’in cenazesinin memleketi Uşak’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaciğer ve böbrek naklinde umut verici gelişme
YEREL HABERLER Karaciğer ve böbrek naklinde umut verici gelişme
Yasemin Pilatin 9 yaşında Türkiye Tenis Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Yasemin Pilatin 9 yaşında Türkiye Tenis Şampiyonu ...
Isparta'da drone ve MOBESE denetimi
YEREL HABERLER Isparta'da drone ve MOBESE denetimi
'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ölümden döndüler: 1 yaralı Yoldan çıkan otomobil, 20 metrelik şarampolün yarısında durabildi Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yolda yürümekte olan 3 kadın saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER 'U' dönüşü yapan otomobile çarpmamak için ölümden ...
Başkan Genç, Akdeniz Konyalılar Federasyonu üyelerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Genç, Akdeniz Konyalılar Federasyonu üyelerini ...
'Çocuklarıma annelik yapamadım' diyen kadın, yaşamına son verdi
YEREL HABERLER 'Çocuklarıma annelik yapamadım' diyen kadın, yaşamına ...
Antalya’da kaçak sigara imalatı operasyonu 198 bin 800 adet boş, 35 bin 660 adet tütün dolu makaron ele geçirildi 205 kilogram kıyılmış tütüne el konuldu
YEREL HABERLER Antalya’da kaçak sigara imalatı operasyonu 198 bin ...
Fiberli Antalyaspor’dan çifte başarı
YEREL HABERLER Fiberli Antalyaspor’dan çifte başarı
Başkan Tütüncü semt pazarlarında vatandaşla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü semt pazarlarında vatandaşla buluştu
Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Gündoğmuş Güneycik içme suyuna kavuştu
Ters şeride giren otomobilin motosikletle çarpıştı: 1 ölü Ters şeritte araç kullanarak 18 yaşındaki gencin ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Ters şeride giren otomobilin motosikletle çarpıştı: 1 ...
2019 yılında 281 milyon TL tasarruf
YEREL HABERLER 2019 yılında 281 milyon TL tasarruf
Başkan Böcek: “Antalya için el ele verip birlikte çalışacağız”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya için el ele verip birlikte ...
(Özel) Alanya’da engelli köpek ‘Şirin’ öğrencilerin ilgi odağı oldu Minikler hayvanat bahçesi gibi okulda eğitim görüyor Öğrenciler okul bahçesine rahatça dolaşabilen 4 ördek, 4 kaz, 4 horoz, 15 tavuk, 1 tavşan ve 1 kediyi ders aralarında besliyor
YEREL HABERLER (Özel) Alanya’da engelli köpek ‘Şirin’ öğrencilerin ...
U14 futbol takımı şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER U14 futbol takımı şampiyonluğu kutladı
Rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl buz tuttu, kar altında kaldı
YEREL HABERLER Rengiyle ilgi çeken Yeşilgöl buz tuttu, kar altında ...
Bir zamanlar kuş cenneti olan Yamansaz atık ve kirlilik tehdidi altında Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yamansaz sahipsiz bir yer, etrafında yapılaşma var, ağır ağır, sindire sindire yutuyoruz orayı"
YEREL HABERLER Bir zamanlar kuş cenneti olan Yamansaz atık ve ...
Arzum Onan'ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da
YEREL HABERLER Arzum Onan'ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi ...
Sırbistan'dan Alanya'ya 5 uçuş için gözler THY’de ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş: "Sırbistan’ın en büyük tur operatörünün Belgrad’dan Gazipaşa Alanya Havalimanı’na sefer planlaması yapmasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Sırbistan'dan Alanya'ya 5 uçuş için gözler ...
Tropikal meyveler yok satıyor
YEREL HABERLER Tropikal meyveler yok satıyor
Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı
Süper lüks yatın tasarımına uluslararası iki ödül
YEREL HABERLER Süper lüks yatın tasarımına uluslararası iki ödül
Ödünç kemanla ödüllük resital
YEREL HABERLER Ödünç kemanla ödüllük resital

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X