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Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım eli uzattı

İHA

Konyaaaltı Belediyesi, Altınkum mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Şeyma Barışkan'a yardım eli uzattı.

Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım eli uzattı

Konyaaaltı Belediyesi, Altınkum mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Şeyma Barışkan’a yardım eli uzattı.
15 Şubat Cumartesi günü elektrik kontağından çıkan yangında evi tamamen kullanılamaz hale gelen Şeyma Barışkan, sesini sosyal medyadan duyurdu. Altınkum Mahallesi 453 Sokakta ikamet ettiğini ve stajyer avukat olduğunu dile getiren Şeyma Barışkan, olayın yaşandığı ertesi günü Konyaaltı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yardım talep ettiğini ve kendisine çok hızlı bir şekilde geri dönüş sağlandığını bildirdi.
Antalya’da kimsesinin olmadığını ifade eden Şeyma Barışkan, olayın ardından çaresizliği en yoğun şekilde hissettiğini söyledi. Barışkan “Ben avukatlık stajımı tamamlamak için Antalya’da yaşıyorum. Altınkum mahallesinde ikamet ediyorum. Bu evde kiracıyım. Olay gecesi, yani 15 Şubat Cumartesi günü evde değildim. Komşumuzun 'evinde yangın çıktı, acil gel' demesiyle apar topar eve geldim. Zaten ben geldiğimde evde hemen hemen her şey yanmıştı. Çaresizdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Aklıma Konyaaltı Belediyesinden yardım istemek geldi. Ve sosyal medya hesaplarından belediyeye ulaştım. Hiç beklemediğim bir hızla bana geri dönüş yapıldı. Gerekli yardımı yapacaklarını söylemişlerdi. Ve beni o gece çok güzel bir öğrenci yurduna yerleştirdiler. Bugün ise evimde belediye ekipleri temizlik yapıyor. Her şeye rağmen mutluyum" dedi.

Öğrenci yurdunda misafir edildi
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaşadığı son derece üzücü olayın ardından sosyal medya hesaplarımızdan yardım talep eden Şeyma Barışkan’a gerekli yardımı yaptıklarını söyledi. İlk olarak Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdunda misafir ettikleri Şeyma Barışkan’ın barınma sorununu çözdüklerini belirten Semih Esen, bu günde yangın nedeniyle tamamen küle dönen evde temizlik çalışması başlattıklarını kaydetti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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