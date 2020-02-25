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Kreşli minikler 'Şirin' oldu

İHA

Kreşli minikler 'Şirin' oldu

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören çocuklar, kreş müdürlüğü tarafından organize edilen “Kostüm Partisi”nde gönüllerince eğlendi.
Değerler eğitimi kapsamında düzenlenen organizasyonda, 76 çocuk, Şirinler film karakterini canlandırdı. Kreş müdürlüğü ekiplerinin Şirinler karakterlerinden oluşan elbiseleri giymesi ise neşeli anlara sahne oldu. Her çocuğun bir şirini temsil ettiği organizede Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına konuşan Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, Manavgat Belediyesi bünyesinde eğitim gören çocukların uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlenerek hem de bilinçlenerek geleceğe hazırlandığını ifade etti. Başkan Yardımcısı Ceylan, “Çocuklarımızın aldığı eğitimin kaliteli ve çağdaş olmasının yanı sıra onların sosyal faaliyetler içerisinde ve eğlenceli bir şekilde eğitim almasını oldukça önemsiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’de hizmet ve eğitim anlayışını bu şekilde ilerletiyor. Onların eğlenmesi ve bilinçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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