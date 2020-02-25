İlkokulda erkek öğrencinin cinsel organını gösterdiği iddiasına soruşturma 

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ANTALYA'da, ilkokul 3'üncü sınıfa giden erkek öğrencinin, aynı sınıftaki kız öğrenciye cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Polis, kız öğrencinin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesindeki ilkokulda meydana geldi. 3'üncü sınıfta okuyan kız öğrenci, eve gidince annesine, aynı sınıftaki erkek öğrencinin kendisine cinsel organını gösterdiğini anlattı. Bunun üzerine okula giden anne, durumu okul yönetimine bildirdi. Erkek öğrenci ile ilgili disiplin soruşturması başlatan okul yönetimi, polise de bilgi verdi. Şikayetin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, anne ile kızın ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı.



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