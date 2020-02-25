Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa örgütleri ve meclis üyeleriyle birlikte partisi CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Uysal, İlçe Başkanı Hasan Şahin, Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Gülen Ercan, İlçe Gençlik Kolları Hakan Genbeş ve meclis üyeleriyle birlikte 9 Şubat’ta yapılan kongrede il başkanlığına seçilen Bayar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret dolayısıyla il başkanlığının toplantı salonunda partililere seslenen İl Başkanı Bayar, “Hedefimiz Antalya’da CHP’yi birinci parti yapmak. Bunun için hep birlikte, belediyelerimiz, kadın kolları ve gençlik kollarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışıp bu söylediğimiz sözü yerine getirmek boynumuz borcu” diye konuştu.

Başkan Uysal ise, CHP’nin demokrasi geleneği ve geçmişi olmayan bir ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderleriyle ortaya çıkan demokrasinin mimarı parti olduğunu söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte CHP’nin, aynı zamanda, demokratik yapı içinde sosyal demokrat kimlikle rekabet eden siyasi kurum olarak CHP’nin dünya siyasi tarihinde eşsiz ve nadide bir yeri olduğuna dikkat çekti. Böylesine önemli bir tarihsel birikim ve deneyime sahip bir partinin il başkanlığına seçilmenin son derece sorumluluk isteyen bir görev olduğunu belirten Uysal, Bayar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

İlçe Başkanı Şahin ise gelecek dönemde partinin tüm kurumlarıyla CHP’nin başarısı için çalışacaklarını, hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaretin sonunda Uysal, Muratpaşa ilçe örgütleri adına İl Başkanı Bayar’a Kaleiçi ve tarihi saat kulesini buluşturan bir fotoğraf çalışması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.