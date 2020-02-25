Jandarmaya tabanca doğrultup, 'vururum' diyen cinayet hükümlüsü yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cinayet hükümlüsü olan, 2 kez cezaevinden firar eden ve birçok suçtan aranan Ferhat A., tabanca doğrultup, 'yaklaşmayın vururum' dediği jandarma ekiplerince ikna edilip gözaltına alındı.

Manavgat Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2017'de Alanya, 2019'da Muğla Ortaca cezaevlerinden firar eden, 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından hüküm giyen Ferhat A.'nın Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde 13 Ocak'ta 'kasten öldürmeye teşebbüs', geçen yıl aralık ayında 'silahlı yağma' suçundan da arandığı belirlenen Ferhat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ferhat A.'nın Sarılar Mahallesi'nde H.C.'nin evinde saklandığı belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Jandarmanın operasyonunu anlayan Ferhat A. evin içinde bir odaya saklandı. Bulunacağını anlayınca açığa çıkıp jandarmaya tabanca doğrultarak 'yaklaşmayın vururum' diye bağıran Ferhat A., görevliler tarafından teslim olmaya ikna edildi. Elinde tabancayla yakalanan Ferhat A. gözaltına alındı.



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