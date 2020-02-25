Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hayırseverlerin eğitime destek vermesi çağrısına ilk destek Antalya’dan geldi. Kepez ilçesine iki hayırsever tarafından 4 derslikli anaokulu,20 derslikli ilkokul yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Okullardan Yarınlara" programından hayırseverlerin eğitime destek vermeleri çağrısına ilk cevap, turizm kenti Antalya’daki hayırseverler Fatih Selek ve Ali Işıkhan’dan geldi.

Kepez ilçesi Masa Dağı bölgesine yapılacak olan 4 derslikli anaokulu ve 20 derslikli ilkokul yapımı için Antalya Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayırseverlere okul yapma çağrısını anımsatarak, bu çağrıya Antalya’dan Fatih Selek ve Ali Işıkhan’ın destek verdiğini belirtti.

"Yerine yenilerini yapacağız"

Vali Karaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığının son dönemde ülke genelinde okulların tamamını elden geçirdiğini söyledi.

Okullara başta depreme dayanıklılık testleri yapıldığını dile getiren Vali Karaloğlu, “Her ilde depreme dayanıklılık noktasında sorun olan okulların acilen boşaltılması ve yıkılması noktasında talimatlar verildi. Antalya’da da 14 okul, 22 kurum var. 6 bin 651 öğrencinin okuduğu 238 dersliği iki hafta önce boşalttık. Bu okulları hızlı bir şekilde yıkıp yerlerine yenilerini yapacağız. 20 derslikli bir ilkokul ve 4 derslikli ana okul yapılacak Kepez bölgesinde. Antalya’nın ikili eğitimden tekliye geçmesi için 600 dersliğe ihtiyacımız vardı. Buna bir 235 daha derslik daha ilave edildi. Antalya’da acilen 835 dersliğe ihtiyacımız var. Bu hayırseverlerimizin desteğini önemsiyoruz. Bu sorunu el birliğiyle çözeceğiz. Eğitimdeki mekan problemini hep birlikte çözeceğiz.”ifadelerine yer verdi.

“Eleştirilere cevap”

Depreme dayanıksız olacak okulların boşaltılması karşısında yapılan eleştirilere de cevap veren Vali Münir Karaloğlu, ”Çalışma senenin ortasında bitti. Ülke genelinde bütün okullarda yapıldı. Niye sezonun ortasında niye şimdi soruyorlar. Bittiği anda, o gün de boşaltıldı” dedi.

"Hepimizin görevi"

Hayırsever Fatih Selek, öğrencilerin önemli olduğunun altını çizerek, öğrencileri riskli okullardan kurtarmanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Hayırsever Ali Işıkhan ise Vali Karaloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Törende, Kepez Kaymakamı Hanmullah Suphi Özgödek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan hazır bulundu.

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