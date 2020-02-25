19 yaşındaki Zehra’nın ölümüyle sonuçlanan ’intihara yönlendirme’ davasına beraat İntihar eden Zehra’nın babasından beraate tepki: "Aynı acıyı onlarda çeksin" 19 yaşındaki Zehra’nın ailesi adalet arıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

19 yaşındaki Zehra’nın ölümüyle sonuçlanan ’intihara yönlendirme’ davasına beraat İntihar eden ...

İHA

Antalya'da yeniden birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisinin evine bıçakla dayandığı gerekçesiyle intihar eden 19 yaşındaki Zehra Demir'in davasında yeni gelişme yaşandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan iddia makamı sanık hakkında beraat istedi, mahkeme heyeti ise suçun unsuru oluşmadığı için sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme salonundan çıkarken 'Aynı acıyı onlarda çeksin' diyerek karara tepki gösteren Zehra'nın babası, "Bu işi sonuna kadar takip edeceğim. Tabi Zehra geri gelmez. Ama bu örnek olsun. Baba olarak üzerime düşen tüm görevi, yasal olarak yapacağım" dedi.

19 yaşındaki Zehra’nın ölümüyle sonuçlanan ’intihara yönlendirme’ davasına beraat İntihar eden Zehra’nın babasından beraate tepki: "Aynı acıyı onlarda çeksin" 19 yaşındaki Zehra’nın ailesi adalet arıyor

Antalya’da yeniden birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisinin evine bıçakla dayandığı gerekçesiyle intihar eden 19 yaşındaki Zehra Demir’in davasında yeni gelişme yaşandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan iddia makamı sanık hakkında beraat istedi, mahkeme heyeti ise suçun unsuru oluşmadığı için sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme salonundan çıkarken ’Aynı acıyı onlarda çeksin’ diyerek karara tepki gösteren Zehra’nın babası, "Bu işi sonuna kadar takip edeceğim. Tabi Zehra geri gelmez. Ama bu örnek olsun. Baba olarak üzerime düşen tüm görevi, yasal olarak yapacağım" dedi.
Kepez ilçesinde 28 Eylül 2018’de yaşanan olayda iddiaya göre Süleyman T., kendisinden ayrılan Zehra Demir’i sürekli tehdit ederek yaşadıklarını ailesine anlatacağını söyledi. Süleyman T. bir süre sonra genç kızın evine gelip kapı ziline bastı. Zehra’nın iki kardeşi kapıya inerek Süleyman T.nin gitmesini istedi. Süleyman T. ve aile bireyleri tartışırken Zehra Demir, olayları ailesinin diğer fertlerinin öğrenmesi korkusuyla dördüncü kattan beton zemine atladı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay günü Demir ailesine bıçakla saldırdığı iddia edilen Süleyman T., 29 Eylül’de ’intihara yönlendirme’ suçundan tutuklandı. Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim günü, intihara yönlendirme suçuna 4 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ve davanın Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak görevsizlik kararı verdi. Süleyman T., ‘suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu’ dikkate alınarak tahliye edildi.
Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, maktulün annesi Gülten Demir, babası Hakim Demir, taraf avukatları ve kadın dernekleri katıldı. Mahkeme heyeti salondakilere, ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklu bulunan sanığın, tahliye edildiği bilgisini verdi.

Savcı beraat istedi
İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın unsurları açısından oluşmayan suçtan beraatini talep etti.

"Mütalaaya katılmıyoruz"
Mütalaaya katılmadıklarını ifade eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pelin Konur, “Sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep ediyoruz, mütalaaya katılmıyoruz. Bu kadar delil varken sanığın beraat etmesi mümkün değildir. Takdiri indirim de yapılmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Demir ailesinin avukatı Hadi Cin ise, ‘2 satırlık iddianame ile insan hayatına mal olmuş bir olayda, bu kadar üstünkörü bir iddianameyle açılan dava sonucunda sanık tahliye olmuştur’ diyerek, sanığın daha önce açılan davada tahliye edildiğini hatırlattı.

“Zehra bir kadındır”
Dosyaya beraat verilirse Zehra’ya işlenen suçların cezasız kalacağını kaydeden Avukat Cin, “Bir kimse üzerinden kurulan baskı nedeniyle bir insan bundan kaçamayıp intihar ediyorsa bu suç tamamlanmıştır. Zehra’nın bu baskı nedeniyle intihara mecbur kaldığı sonucuna varmak için ne yapılması gerekir? Zehra bir kadındır ve fiziksel şiddete karşı koyamamıştır. Kendi kardeşinin önünde sanığın maktule hoparlörü açtırarak söylediği sözler ve bıçakla evine dayanması. 19 yaşındaki bir genç kız için bu olaya bakılması gerekir. Belki bu şekilde intihar eden ve cezasız kalan sayısız vak'a vardır. Bu meseleye vicdanen yaklaşılması gerekiyor” dedi.
Cin, buna benzer dosyalarda emsal kararın olmadığına dikkat çekerek, Zehra Demir dosyasının ‘emsal karar’ olabileceği kanaatinde olduklarını söyledi.

“Kendinizi benim yerime koyun”
Zehra’nın babası Hakim Demir de mahkeme heyetine seslenerek, “Kendinizi benim yerime koyun. 9 kişinin ifadesine rağmen sanık benim kızımı tehdit etmiş, hakaret etmiştir” diye konuştu. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun unsuru oluşmadığı için sanığın beraatine karar verdi.
Heyetin beraat kararına mahkeme salonunda tepki gösteren baba Hakim Demir, “Aynı acıyı onlarda çeksin, bu ülkede yargı yok” dedi.

“Kamu vicdanı bunu kabul etmez”
Duruşma sonunda adliye önünde açıklamada bulunan Avukat Hadi Cin, “Mütalaanın duruşmadan önce bize tebliğ edilmesini bekliyorduk. Demek ki mütalaa sanığın beraatı yönünde olduğu için bize gelmedi, bizde duruşmada iddia makamının sanığın atılı suçtan beraatine yönelik mütalaasını öğrenmiş olduk. Bunu kabul etmedik. Gerekli açıklamaları yaptık. Şuanda Zehra’ya karşı hiçbir suç işlenmediği sonucuna varıldı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kamu vicdanı bunu kabul etmez. Sanık konut dokunulmazlığı, hakaret ve basit suçlardan dolayı ceza aldı ama bu geride alan aile üyelerine işlenen suçlardan ceza almış oldu. Zehra’ya karşı yaptığı tüm fiiller cezasız kalmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Bir baba olarak adalet bekliyorum”
Baba Demir ise bu kararı kabul etmediklerini ifade ederek, “Avukatın dediği gibi, Zehra’yla ilgili sanık hiçbir gün içeride tutulmadı. Ben buradan hakime ve savcıya sesleniyorum. Vicdanı rahatsa, kendilerine benim yerime koysun. Empati yapsın. Bir baba olarak devletten, adaletten ne beklerdim? Ben adalet istiyorum. Bu işi sonuna kadar takip edeceğim. Tabi Zehra geri gelmez. Ama bu örnek olsun. Baba olarak üzerime düşen tüm görevi yasal olarak yapacağım” sözlerine ekledi.

"Her türlü şiddeti buyurun yapın, ceza almayacaksınız’ cesareti verir"
Antalya Kadın Platformu adına açıklama yapan Songül Şarklı, "Hem Zehra için hem de şiddete uğrayan tüm kadınlar için adalet talebimize devam edeceğiz. Çok açık hukuksuzluk ve vicdansızlık var. 19 yaşındaki genç kadın tehdit ediliyor darp ediliyor, takip ediliyor, sokağa çıkamaz hale getiriliyor. Bundan beraat çıkıyor. Bunu hiçbir yere sığdırmak mümkün değil. Sokaktaki herhangi birine sorsanız buradan beraat çıkmaz. Bu insan başka suçlarda işlemiş birisi, topluma zararı olan birisi. Bu insanı tekrar salıyorsunuz, ’Kadına yönelik her türlü şiddeti buyurun yapın, ceza almayacaksınız’ cesaretini verir. Hem Zehra için, hem de saldırıya uğrayan tüm kadınlar için adalet mücadelesine devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan ...
40 metreden çivileme denize atladı
YEREL HABERLER 40 metreden çivileme denize atladı
Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat
YEREL HABERLER Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski ...
Elbiseleriyle 40 metreden denize atladı, izleyenler de alkışladı Falezlerdeki tehlikeli atlayışlar yaz kış dinlemiyor
YEREL HABERLER Elbiseleriyle 40 metreden denize atladı, izleyenler ...
Antalya trafiği helikopter ile denetlendi
YEREL HABERLER Antalya trafiği helikopter ile denetlendi
Vali Karaloğlu genç ressamı kutladı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu genç ressamı kutladı
Jandarmaya tabanca doğrultup, 'vururum' diyen cinayet hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmaya tabanca doğrultup, 'vururum' diyen cinayet ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitime destek çağrısına ilk cevap Antalya'dan İki hayırsever tarafından Kepez ilçesine, 4 derslikli anaokul ve 20 derslikli ilkokul yapılacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitime destek çağrısına ...
Alanya'da deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da deniz keyfi
Antalyaspor’da Fredy’den büyük çıkış
YEREL HABERLER Antalyaspor’da Fredy’den büyük çıkış
Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan hayırlı olsun ziyareti
Spor Kulübü, Kadın Milli Takım Başantrenörü Ünsal ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Spor Kulübü, Kadın Milli Takım Başantrenörü Ünsal ile ...
Lise öğrencisi Berat'ın ölüme gidişi kamerada Lise son sınıf öğrencisi Berat'ın (18) öldüğü trafik kazasındaki çarpışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi Berat'ın ölüme gidişi kamerada Lise ...
Alanya'da cadde ve sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Alanya'da cadde ve sokaklar yenileniyor
İlkokulda erkek öğrencinin cinsel organını gösterdiği iddiasına soruşturma 
YEREL HABERLER İlkokulda erkek öğrencinin cinsel organını gösterdiği ...
Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının biletleri satışa ...
Başkan Topaloğlu: "Şeffaf bir ihale oldu"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: "Şeffaf bir ihale oldu"
Yangını fırsata çevirdi, patrondan kaçamadı Yangın sırasında çalıştığı iş yerinden 42 bin TL çaldı
YEREL HABERLER Yangını fırsata çevirdi, patrondan kaçamadı Yangın ...
Kreşli minikler 'Şirin' oldu
YEREL HABERLER Kreşli minikler 'Şirin' oldu
Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım eli uzattı
YEREL HABERLER Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım ...
Kepez’den otizmli çocuklar için işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Kepez’den otizmli çocuklar için işbirliği protokolü
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Hocalı katliamının hesabı sorulmalı"
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Hocalı ...
Büyükşehir Yapı Malzemesi Laboratuvarı faaliyete geçti Başkan Böcek, “Çalışmalarımızda standartlarımız yükselecek”
YEREL HABERLER Büyükşehir Yapı Malzemesi Laboratuvarı faaliyete ...
Otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli Berat öldü
YEREL HABERLER Otomobil karşı şeritte motosiklete çarptı; liseli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X