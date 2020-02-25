Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

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Antalya'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen çalışmalarda aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firarinin de bulunduğu, toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 3'ü soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince 3 şüpheliye adli kontrol kararı uygulanırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda gele geçirilen bazı dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.

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