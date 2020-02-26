Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer’de kampa girdi

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı, Dünya Oryantiring Şampiyonası için Kemer’de kampa girdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kış turizmine canlılık katmak amacıyla girişimleri meyvesini vermeye başladı. Norveçli Oryantiring (harita ve pusula ile yön bulma) sporcuları, dünya şampiyonası hazırlıkları için Kemer’i tercih etti. EON Turizm acentesi vasıtası ile Kemer’e gelen 47 Norveçli sporcu, ilçe merkezinde sürat oryantiringi ile antrenmana başladı. Bir hafta boyunca Türkiye’nin en iyi turizm destinasyonlarından biri olan Kemer’de farklı arazilerde oryantiring antrenmanları yapacak olan Norveç milli takımı, 3 Mart 2020 tarihinde bölgeden ayrılacak.

Norveç milli takımı, ilçemizde yapacağı antrenman öncesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. Olbia Park’ta sporcularla bir araya gelen Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, sessiz kış turizmine ses vererek alternatif spor turizmini hareketlendirmek istediklerini söyledi. Topaloğlu, oryantiring kampları için önümüzdeki yıllarda Kemer'in daha fazla sporcuyu çekebilmesi ve uzun süreli kampların yapılabilmesi amacıyla bölgede oryantiring haritalarının hızlı bir şekilde hazırlanması için çalışmaların başladığına dikkat çekerek, “Spor, turizmin geleceğidir. Kemer'in artık spor turizmi konsepti ile bir merkez olduğunu belirtmek isterim. Hayata geçirdiğimiz rota ve tanıtım çalışmaları sayesinde kış ayları antrenman spor kamplarının aranan bölgelerinden birisi olacaktır” diye konuştu.

Topaloğlu, oryantiring sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirerek, başarılar diledi.

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